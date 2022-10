gamescom und "Halo": Die deutschen Gaming-Highlights auf Twitter im dritten Quartal

Im dritten Quartal hat die gamescom auf Twitter im deutschsprachigen Raum für viel Gesprächsstoff gesorgt. Neben "Fortnite" war die Messe eines Themen, über die am meisten getwittert wurde. Die Liste der meistgenannten Spiele auf Twitter in Deutschland hat im dritten Quartal ebenfalls einige Neuzugänge erhalten.

Twitter hat die Gaming-Highlights für den deutschsprachigen Raum auf ihrer eigenen Plattform für das dritte Quartal analysiert. Laut der Analyse war der wichtigste Gaming-Moment im dritten Quartal die vierte Saison des dritten Kapitels von "Fortnite". Auf Platz zwei folgt die gamescom und auf Platz drei der Sieg des E-Sport-Teams Rouge bei den League of Legends European Championships. Auf Platz vier befindet sich die Ankündigung von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" und auf Platz fünf der Leak bezüglich "Grand Theft Auto VI".

Das meistgenannte Spiel im dritten Quartal war "Halo". Besonders für Gesprächsstoff sorgten die Roadmap des Shooters und der eingestellte Splitscreen-Modus. Ebenfalls viel diskutiert wurde die Ankündigung, dass Joseph Morgan, bekannt für seine Rolle in der Serie "The Vampire Diaries" und dem Spin-Off "The Originals", Teil der zweiten Staffel der Halo-Serie wird. Auf Platz zwei befindet sich "Dead by Daylight", gefolgt von "Fortnite". Im ersten Halbjahrwaren die zwei meistgenannten Spiele auf Twitter im deutschsprachigen Raum "Genshin Impact" und "Wordle". Keiner der beiden Titel befindet sich unter den zehn meistgenannten Titeln im dritten Quartal.

G2 Esports war das meistgenannte E-Sports-Team im deutschsprachigen Raum auf Twitter im dritten Quartal. Auf dem zweiten Platz folgte BIG und auf Platz drei Eintracht Spandau. Der meistgenannte E-Sportler war im dritten Quartal Mohammed "Mo Auba" Harkous. Auf Platz zwei befindet sich Elias "Upset" Lipp und auf dem dritten Platz Dylan "DullenMike" Neuhausen.

Adriano D'Adamo