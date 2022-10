Electronic Arts erhöht Engagement im Frauenfußball massiv

Electronic Arts will den Frauenfußball weiter unterstützen. Im Rahmen des Woman's Football Summits kündigte der Publisher Investitionen im Wert von elf Millionen Dollar an, um ein authentischeres Erlebnis im Spiel zu ermöglichen indem weitere Ligen, Vereine und Spielerinnen integriert werden. Parallel dazu kündige EA den Abschluss einer mehrjährigen Partnerschaft mit der UWCL an, der UEFA Women's Champions League. So wird die Vorrunde der Champions League der Frauen bereits Anfang 2023 in das bestehende "FIFA 23" integriert.

Das ist insofern spannend, da Electronic Arts mit dem Engagement also nicht wartet, bis die auslaufende Partnerschaft mit der FIFA beendet ist. "FIFA 23" ist das letzte "FIFA", das von EA entwickelt und vermarktet wird. Künftig wird EA seine Fußball-Simulationen unter dem Markennamen "EA Sports FC" vermarkten. Da Abkommen wie der jetzt geschlossene Vertrag mit der UWCL unabhängig von der Partnerschaft mit der FIFA ist wird EA auch unter dem neuen Spielenamen das wohl umfangreichste Angebot offiziell lizenzierter Ligen, Vereine und Spieler:innen anbieten können.

Als Teil des neuen Vertrags mit der UWCL schloss EA auch ein Abkommen mit dem Sport-Streaming-Anbieter DAZN. DAZN ist Übertragungspartner der UWCL und EA wird künftig als Hauptsponsor dieser Übertragungen fungieren.

Parallel zu den Abkommen für eine umfangreichere Integration des Frauenfußball in den Fußballspielen kündigte EA zudem die Finanzierung eines Intership-Programms gemeinsam mit allen bestehenden und künftigen Liga-Partnerfirmen im Frauenfußball an. Das Praktika-Programm soll junge Frauen dazu inspirieren und dabei helfen, Teil der Welt des Frauenfußballs zu werden.