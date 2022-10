Bitkraft Ventures befördert Pereira und beruft Grabrian

Carlos Pereira wird als neuer Partner bei Bitkraft Ventures die Investitionen in den Segmenten Web3 und Gaming betreuen. Bereits vor einigen Wochen ernannte das von Jens Hilgers gegründete VC-Unternehmen Brooke Grabrian zur Global Head of People.

Bitkraft Ventures befördert Carlos Pereira zum Partner und übergibt ihm die Verantwortung für das Investment in den Segmenten Web3 und Gaming. Vor seiner Zeit bei Bitkraft arbeitete Pereira bei der Investment-Gesellschaft Eldridge und investierte dort unter anderem in das erfolgreiche E-Sport-Unternehmen Cloud9 sowie in Epic Games. Später arbeitete er in einem Unternehmen aus dem Bitkraft Portfolio ehe er schließlich zu Bitkraft wechselte.

Die Ernennung Pereiras ist nicht die einzige Personalie bei dem Venturs-Capital-Unternehmen, das von Jens Hilgers, Gründer der ESL, G2 Esports und Bayes Holding, ins Leben gerufen wurde. Bereits vor einige Wochen ernannte Bitkraft Ventures Brooke Grabrian als Global Head of People. Grabrian kam von 2K Games, wo sie über ein Jahrzehnt gemeinsam mit den jeweiligen Studiochefs die Teams für einige der wichtigsten Marken des Publishlinglabels aufbaute.