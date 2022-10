SwissGames beginnt Bewerbungsphase für GDC 2023 und "She Got Games"

SwissGames hat die Bewerbungsphase für die Initiative "She Got Games" und die Delegation für die Game Developers Conference 2023 (GDC) eröffnet. "She Got Games" ist eine Initiative der Stiftung Pro Helvetia, um Gleichberechtigung in der schweizer und internationalen Videospielindustrie zu fördern. Das Mentoring-Programm umfasst Formate zur Stärkung der Teilnehmerinnen, Förderung von internationalem Austausch mit Kolleg:innen und Veteran:innen, und Themen wie Frauen in der Videospielindustrie. Acht Entwicklerinnen haben die Möglichkeit, am Programm teilzunehmen. Die Bewerbungsfrist endet am 14. November.

Auf der GDC 2023 wird SwissGames mit einer eigenen Delegation vertreten sein. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit ihre Projekte zu bewerben und zu netzwerken. Die Ausschreibung zielt auf Interessierte ab, die ihre Projekte international präsentieren und internationale Märkte abgreifen wollen. Die Bewerbungsphase endet am 6. November.

Adriano D'Adamo