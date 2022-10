Riot Games übernimmt Wargaming Sydney

Riot Games gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Wargaming Sydney abgeschlossen haben. Das Studio wird zu Riot Sydney umbenannt und soll die Entwicklung von Games-as-a-Service-Titeln beschleunigen. Riot Games hebt hervor, dass das Studio viel Erfahrung in der Entwicklung von Development-Tools und Servern der nächsten Generation besitzt, aber auch Portierungen von Titeln für Konsolen. Das Studio wird die Teams hinter "League of Legends" und "Valorant" verstärken. Das ehemals als Wargaming Sydney bekannte Studio wirkte an Titeln wie "World of Tanks" und "World of Warships: Legends" mit. Sie besitzen viel Expertise in der Entwicklung von MMOs. Das Entwickler:innen-Team wird von Riot Games übernommen. Das bestehende Publishing-Team hingegen bleibt Wargaming erhalten.

"Wir freuen uns sehr, diese talentierten Entwickler:innen und Teams zu Riot holen zu können", so Marc Merrill, Mitbegründer von Riot Games. "Wir waren von der Übereinstimmung bezüglich der Arbeitskultur, die wir im Umgang mit den Leuten bei Riot bemerkt haben, wirklich beeindruckt und wir können es kaum erwarten, unser Fachwissen im Bereich der globalen Entwicklung in die entsprechenden Teams zu tragen. Ich spreche sicher für das ganze Team, wenn ich sage, dass wir uns alle sehr darauf freuen, Teil von Riot zu sein und dabei zu helfen, den Spieler:innen unglaubliche Erfahrungen zu bieten", sagte Naresh Hirani, Head of Development bei Riot Sydney.

Adriano D'Adamo