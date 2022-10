PLAY! findet dieses Wochenende in Trier statt

Die "PLAY! - Interactive Gaming Convention" findet am 22. und 23. Oktober in Trier statt. Auf dem Programmplan stehen unter anderem Gaming-Turniere, Podiumsdiskussionen und Live-Musik.

Am 22. und 23. Oktober findet in Trier die "PLAY! - Interactive Gaming Convention" statt. Der Programmplan umfasst mehrere Punkte rund um das Thema Gaming. Unter anderem sind Turniere in "FIFA 22", "Clash Royale" und "League of Legends" geplant. Es wird auch möglich sein, sich kurzfristig an einem Turnier anzumelden.

Weiterhin findet eine Podiumsdiskussion über "Gaming als Chance im Beruf - Warum Videospiele positiv auf den Arbeitsmarkt wirken" statt. Für Live-Musik sorgen Grailknights und Nerds At Rave. Die Creative Games Area des Vereins Gamesahead e.V. stellt über 30 Spiele vor. In der Free Play Area wird es Konsolen und VR-Stationen zum Austesten geben

