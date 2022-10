Kalypso Media Gründer Simon Hellwig verstorben

Simon Hellwig ist tot. Das gab die Kalypso Media Group in tiefer Trauer bekannt. "Simons Wunsch entsprechend wird Dr. Anika Thun die Geschäfte mit Unterstützung des Managements und der gesamten Unternehmensgruppe weiterführen. Er hinterlässt ein äußerst erfolgreiches Unternehmen und ein Vermächtnis, das wir als Gruppe erhalten werden. Simon hatte eine klare Vision für das Unternehmen. Dieser haben wir uns verpflichtet und werden das Unternehmen zu seinen Ehren und in seinem Sinne fortsetzen", heißt in der Mitteilung, die eben die Redaktion erreichte.

Hellwig gründete Kalypso Media 2006 gemeinsam mit Stefan Marcinek und führte das Unternehmen auch nach dessen Aussteig als Inhaber und Geschäftsführer fort. Im Lauf der Jahre baute Hellwig das Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe aus mit Niederlassungen in Deutschland, England, Frankreich, Japan und Nordamerika. Zur Gruppe gehören neben Kalypso Media auch das digitale Label Kasedo Games sowie fünf Entwicklungsstudios: Realmforge Studios, Gaming Minds Studios, Claymore Game Studios, Nine Worlds Studios und Bulwark Studios.

"Kalypso Media hat eine hochgeschätzte Leitfigur und einen Freund verloren. Während seiner sechzehn Jahre an der Spitze des Unternehmens hat Simon sein Umfeld durch seine Hingabe für sein Team und die gesamte Branche inspiriert. Mit seinem herausragenden Weitblick und seinem grenzenlosen Enthusiasmus wird er von der Kalypso Media-Familie und seinen Freunden in der Branche schmerzlich vermisst werden. Als Familienunternehmer waren Anika und Simon in jeder Hinsicht Partner, daher ist dieser Verlust unermesslich", heißt es seitens Kalypso Media weiter.

Simon Hellwig wurde 46 Jahre alt. Unser Beileid gilt seinen Freunden und Familie.