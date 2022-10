Friendly Fire 8 findet am 03. Dezember statt

Am 03. Dezember geht der Spenden-Livestream "Friendly Fire" in die achte Runde und findet in der Esport Factory statt. Der Hauptsponsor ist "Starfield" von Bethesda und die Münchener Laser Studios produzieren den Spenden-Livestream. Weitere Sponsoren sind Microsoft, "Park Beyond" von Bandai Namco, Dr. Oetker La Mia Grande, Backforce, Stepstone, Fritz Kola, NZXT und die Esport Factory.

Der Stream wird voraussichtlich zwölf Stunden dauern. Er startet um 14 Uhr auf dem Kanal von Pietsmiet. Davor wird es einen Countdown geben, der die Vereine vorstellt, die dieses Jahr unterstützt werden. "Friendly Fire 8" unterstützt dieses Jahr die folgenden acht Vereine: Harburg-Huus, action medeor, Blau-Gelbes Kreuz, Dravet-Syndrom e.V., LichtBlick, Seniorenhilfe, Bundesverband Trans*, Endometriose-Vereinigung Deutschland und den Friendly Fire Notfallfond.

Am Spenden-Livestream nehmen einige der größten Streamer:innen Deutschlands teil. Neben dem Pietsmiet-Team sind dabei Erik "Gronkh" Range, Tatjana "Pandorya" Werth, Pascal "MrMoreGame" Rothkegel, Floria "Der Heider" Heider, Artur "fisHC0p" Niemczuk und Max "PhunkRoyal" Ensikat zusammen.

Die sieben bisherigen Ausgaben des Spenden-Livestreams haben insgesamt rund 6.285.000 Euro für gemeinnützige Vereine gesammelt. 2021 hat das zuständige Team ein Achtel der letztjährigen Summe in einem Notfallfond gesammelt, um kurzfristig auf humanitäre Katastrophen reagieren und helfen zu können. Der Friendly Fire Notfallfond hat im März 75.000 Euro an eine ukrainische Hilfsorganisation und im September 100.000 Euro an die Tafeln Deutschland gespendet.

Adriano D'Adamo