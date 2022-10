5G-Gaming-Handheld und weitere Produkte auf der RazerCon 2022 enthüllt

Auf der RazerCon 2022 hat Razer zahlreiche Neuigkeiten und neue Produkte angekündigt. So enthüllte CEO Min-Liang Tan unter anderem "Razer Edge". Das 5G-Handheld-Gaming-Gerät auf Android-Basis wird aber zunächst nur in den USA erscheinen.

Am vergangenen Samstag fand die RazerCon 2022 statt, das hauseigene digitale Gaming-Community-Event. Razer-CEO und Mitbegründer Min-Liang Tan eröffnete die Veranstaltung mit einer Keynote, in der er zahlreiche neue Produkte vorstellte. Hierzu gehörten unter anderem das Android-Gaming-Handheld "Razer Edge", der Premium-Gaming-Stuhl "Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition", weitere Razer-Audio-Optionen für PlayStation und Xbox sowie Neuigkeiten aus der "Razer Kraken Kitty-Reihe". Während der RazerCon zeigte Hidden Leaf Games die ersten Spielszenen aus "Fangs" und auch der jüngst veröffentlichte "PC Building Simulator 2" durfte nicht fehlen.

Eine der wichtigsten Ankündigungen war das 5G-Handheld-Gaming-Gerät "Razer Edge". Es wird als das "weltweit erste dedizierte 5G-Gaming-Gerät, das vom ersten Tag an Tausende von kompatiblen AAA-Spielen bietet", beschrieben. "Razer Edge" bietet Zugriff auf native Android-Spiele und vorinstallierte App-Launcher wie Epic Games für "Fortnite" und "Rocket League Sideswipe" (beides für Android), Cloud-Streaming-Dienste wie Xbox Cloud Gaming (Beta) und Nvidia GeForce Now oder Remote-Play-Optionen mit Zugriff auf PC-Bibliotheken wie Steam Link, Moonlight und Parsec. Das Handheld hat ein 6,8 Zoll (ca. 17 cm) großes Amoled-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer FHD+-Auflösung von 2400x1080. Unter der Haube setzt Razer erstmalig auf den Snapdragon G3x Gen 1, die Gaming-Plattform von Qualcomm mit einer 3 GHz-Octa-Core-Kryo-CPU und einer Adreno-GPU "für maximale Grafikleistung und branchenführende Leistung pro Watt". Der Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh soll "mehrere Stunden" halten. Das Razer Edge ist sowohl als Wi-Fi- als auch als Verizon 5G-Modell erhältlich und wird zunächst nur auf dem US-amerikanischen Markt angeboten. Der Preis beträgt knapp 400 Dollar. Ob Razer in Zukunft noch andere Märkte bedienen möchte, ist unklar. Wie schon Logitech, deren G-Cloud-Handheld noch stärker auf Cloud Gaming ausgerichtet ist, betritt Razer damit den lukrativen Handheld-Gaming-Markt, in dem schon Valve Software mit dem Steam Deck und natürlich Nintendo mit der Switch überaus aktiv und erfolgreich sind.

Vorgestellt wurden ebenfalls das Kraken Kitty V2 Pro Headset mit austauschbaren Kätzchen-, Bären- und Hasenohren, die via Razer Chroma RGB unterschiedliche Lichteffekte ermöglichen. "Mit dem abnehmbaren Razer HyperClear-Mikrofon mit Nierencharakteristik für kristallklare Sprachaufnahmen und den Razer TriForce Titanium 50-mm-Treibern mit digitalem 7.1-Surround-Sound für High-Fidelity-Audio und mehr Präzision klingt das Razer Kraken Kitty V2 Pro so gut, wie es aussieht", so der Hersteller. Das Razer Kraken Kitty V2 Pro kann ab dem vierten Quartal 2022 zu einem Preis von 209,99 Euro auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden.

Ansonsten kündigte Razer noch den "Blue Screen" als kompakten Hintergrund für Streamer:innen, die Konsole-Gaming-Headsets "Kaira Pro HyperSpeed" sowie "Hammerhead HyperSpeed" (Earbuds) und den 1.500 Euro teuren Gaming-Seat "Enki Pro Automobili Lamborghini Edition" an, dessen orange-schwarze Farbgebung sich an die Supersportwagen von Automobili Lamborghini orientiert, inkl. Automobili Lamborghini Logo auf der Rückseite des Stuhls. Abgesehen von unterschiedlichen Farbvariationen bestimmter Razer-Produkte (Quartz, Mercury und White) ist noch eine auf 500 Exemplare limitierte Uhr enthüllt worden, die in Zusammenarbeit mit Panerai entsteht, die "Luminor Quaranta Razer Special Edition".

