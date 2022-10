"Overwatch 2" verzeichnet 25 Millionen Spieler:innen in den ersten zehn Tagen

Am 4. Oktober veröffentlichte Blizzard den Hero-Shooter "Overwatch 2". Zum Launch hatte der Free-to-Play-Titel mit technischen Problemen zu kämpfen und Spieler:innen mussten viel Zeit in den digitalen Warteschlangen verbringen. Dennoch erfreut sich das Spiel bereits großer Beliebtheit. Wie Blizzard verkündete, konnte das Spiel mehr als 25 Millionen Spieler:innen nach zehn Tagen verzeichnen. Auch "FIFA 23" kann mit der Zahl der Spieler:innen glänzen. Die Fußballsimulation hat bereits zwei Wochen nach der Veröffentlichung über 10,3 Millionen Spieler:innen erreicht.

"Der Launch von 'Overwatch 2' ist ein so wichtiger Moment für Blizzard. Wir sind begeistert, neue Spieler:innen aus aller Welt in das lebendige Universum von 'Overwatch' zu bringen und gleichzeitig die bestehende Blizzard-Community wieder willkommen zu heißen. Dies ist erst der Anfang - es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt von 'Overwatch' zu erkunden, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler:innen alles erleben, was das Team für den Live-Titel entwickelt", sagte Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment.

Adriano D'Adamo