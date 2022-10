Games-Releases in Kalenderwoche 42 vom 17. bis 23. Oktober 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In der wöchentlichen Release-Vorschau stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, unter anderem "A Plague Tale: Requiem", "Mario + Rabbids Sparks of Hope" und "Gotham Knights".

Retail:

18.10.2022 - "A Plague Tale: Requiem" für PC, PS5, Xbox Series und Switch von Focus Entertainment

Der Nachfolger des 2019 erschienenen Stealth-Adventures "A Plague Tale: Innocence": Amicia und Hugo befinden sich auf der Flucht in den Süden Frankreichs. Auf ihrer Flucht müssen sie Rätsel lösen und mit den Massen an Ratten interagieren.

18.10.2022 - "Ghostbusters: Spirits Unleashed" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Flashpoint Germany

Bis zu fünf Spieler:innen treten in dieser asymmetrisch Geisterjagd gegeneinander an. Vier Spieler:innen sind als Geisterjäger:innen dabei. Die fünfte Person übernimmt den Geist. Mit den ikonischen Protonen-Packs geht es an bekannte Schauplätze der Filme.

18.10.2022 - "Life in Willowdale: Farm Adventures" für PS4, PS5 und Switch von Mindscape

Das Dorf muss wieder aufgebaut werden und den Spieler:innen wurde diese Aufgabe zuteil. Neben dem Farmleben soll der Titel auch eine präsente Hauptgeschichte mit vielen Charakteren sowie Multiplayer bieten.

20.10.2022 - "Mario + Rabbids Sparks of Hope" für Switch von Ubisoft

Der zweite Ausflug von Mario und den Rabbids. Dieses Mal geht es für die Party an die unterschiedlichsten Orte, aber mit neuen Freunden, wie Bowser. Anstatt in Röhren zu springen und Pilze zu essen, treten die Figuren in rundenbasierten Kämpfen mit großen und skurrilen Waffen an.

20.10.2022 - "Warhammer 40,000 Shootas, Blood & Teef" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Inin Games

In diesem 2D-Sidescroller dürfen sich Spieler:innen eine von vier Klassen und Charakteren wählen und in Run-&-Shoot-Manier viel Chaos verursachen. Im Multiplayer kann auch das mächtigste Imperium des Universums herausgefordert werden.

21.10.2022 - "Gotham Knights" für PC, PS5 und Xbox Series von Warner Bros

Batman ist tot und jetzt liegt es an seinen Nachfolger:innen Gotham City zu retten. Mit vier Superhelden stehen auch vier verschiedene Kampfstile zur Auswahl, wenn es in der Open World von Gotham City in den Kampf gegen den Rat der Eulen geht, die aus dem Schatten heraus die Fäden ziehen.

21.10.2022 - "Into the Breach" für Switch von Flashpoint Germany

In den rundenbasierten Kämpfen gilt es nicht nur die riesigen Monster zu besiegen, sondern auch die Stadt zu beschützen. Die gegnerischen Züge können im Voraus angesehen werden. Die bisherigen DLCs sind in der Retail-Version enthalten.

21.10.2022 - "Naruto Pack: Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto + Naruto to Boruto Striker" für PS4 von Bandai Namco

Dieses Bundle enthält zwei Spiele aus dem Naruto-Universum und ein Add-on, welches als Bindeglied zwischen dem Naruto- und Boruto-Anime fungiert. Die Titel sind auf allen modernen Plattformen separat erhältlich.

21.10.2022 - "Persona 5 Royal" für PS5, Xbox Series und Switch von Plaion

Der Mix aus Schulleben und Dungeon-Crawler ist bereits 2017 erschienen und sackte viele Preise ein. 2020 erschien die erweiterte Royal-Version, die mehr Inhalt und neue Charaktere mit sich bringt. Die aktuelle Fassung enthält die Royal-Version und alle bisher erschienenen Zusatzinhalte.

21.10.2022 - "New Tales From The Borderlands" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von 2K Games

Drei liebenswerte Versager:innen erleben auf Promethea, die in "Borderlands 3" etablierte Metropole, ihren schlimmsten Tag. Die Geschichten der drei Figuren können unabhängig voneinander gesteuert werden. Die Retail-Fassung beinhaltet ebenfalls die Vollversion von "Tales from the Borderlands"

Digital:

18.10.2022 - "Marvel Snap" für PC und Mobile von Nuverse

"Marvel Snap" ist ein schneller und strategischer Card-Battler im Marvel Universum, in dem man sich ein Dreamteam aus Lieblingshelden und -schurken zusammenstellt. "Jedes Spiel dauert nur etwa drei Minuten. Wir haben den Schnickschnack entfernt, um den Fokus auf das Wesentliche zu legen", so die Entwickler:innen von Second Dinner Studios.

18.10.2022 - "Them's Fightin' Herds" für PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Modus Games

Die Figuren dieses 2D-Kampfspiels wurden von Cartoon-Producer Lauren Faust illustriert. Die Kämpfer:innen sind Tiere, wie Einhörner oder Kühe.

19.10.2022 - "Harmony's Odyssey" für PC und Switch von Harmony Games

Die Level dieses Platformers sind 3D-Dioramen. Sie sind mit Rätseln und mystischen Wesen gefüllt. Als Hexe ist es das Ziel, Frieden in die Welt zurückzubringen.

19.10.2022 - "The Valiant" für PC von THQ Nordic

In dem Truppen-basierten Echtzeit-Strategiespiel befehligt man Mittelalter-Einheiten, vom robusten Schwertkämpfer bis zur schnellen Kavallerie. Sowohl in der Einzelspielerkampagne als auch in kooperativen und kompetitiven Multiplayermodi darf man seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.

19.10.2022 - "Undead Horde 2: Necropolis" für PC von 10tons

Als untoter König können die Überreste der besiegten Armeen wieder zum Leben erweckt werden. Sie sollen dabei helfen, die Stadt Necropolis wieder aufzubauen. Davor muss aber das Land erstmal unter die eigene Kontrolle gebracht werden.

19.10.2022 - "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" für PC von PlayStation

"Uncharted 4: A Thief's End" und "Uncharted: The Lost Legacy" finden ihren Weg auf den PC. Während der vierte Uncharted-Teil die Geschichte von Nathan Drake zu einem Abschluss bringt, erzählt das Spin-off von einem anderen Abenteuer mit zwei altbekannten Figuren.

20.10.2022 - "Batora: Lost Haven" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Team 17

Das einzige, was die Welt vor dem Untergang bewahren kann, ist die psychische und physische Balance einer Frau. Auf einer Reise über mehrere Planeten hinweg wird sie das Schicksal der Erde mit ihren Entscheidungen beeinflussen.

20.10.2022 - "Second Extinction" für PC und Xbox One/Series von Systemic Reaction

Bis zu drei Spieler:innen treten zusammen in diesem Shooter gegen mutierte Dinosaurier an. Neben unterschiedlichen Waffen wird es auch Fähigkeiten und Gebiete geben. Das Spiel beendet damit seinen Early Access.

20.10.2022 - "Ultra Kaiju Monster Rancher" für Switch von Bandai Namco

Spieler:innen züchten in diesem Rollenspiel ihre eigenen Kaijus beziehungsweise Riesenmonster. Diese können mit Keyword oder kompatiblen Geräten generiert und später kombiniert werden, um sie gegen andere Monster in Kämpfen antreten zu lassen.

21.10.2022 - "RimWorld - Biotech" für PC von Ludeon Studios

"Biotoch" ist die dritte Erweiterung für die beliebte Science-Fiction-Kolonie-Simulation. Fortan können Kolonistinnen und Außenstehende schwanger werden und Kinder gebären. Die Schwangerschaft kann auf natürlichem Wege oder mit technologischen Mitteln eingeleitet und durch eine Vielzahl von Methoden kontrolliert werden.

