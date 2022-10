MFG BW startet mit HOLA Serious Games Kooperation an fünf Hochschulen

Mit dem heutigen Kick-Off-Workshop in Tübingen startet die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg heute ihr Förderprogramm HOLA Serious Games für Studierende. Ein Semester lang werden darin in Zusammenarbeit mit Praxis-Mentor:innen und Professor:innen Serious-Game-Prototypen entwickelt. Ein Abschlussevent im Januar 2023 präsentiert die Ergebnisse, danach besteht die Möglichkeit auf weitere Förderung.

Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) startet heute ihr Programm "HOLA Serious Games" mit einem Kick-Off-Workshop in Tübingen. Die Abkürzung HOLA steht für Hochschulübergreifendes Labor für kooperatives Arbeiten und beschreibt das Angebot, das Studierende, Professor:innen und Mentor:innen aus der Gamingindustrie in Baden-Württemberg zusammenführt. Ein Semester lang entwickeln 30 Studierende aus fünf verschiedenen Hochschulen in sechsköpfigen, interdisziplinären Teams gemeinsam Spiele-Prototypen gesellschaftlichen Herausforderungen. Bei der Abschlussveranstaltung am 27. Januar 2023 stellen die Teams anschließend ihre Prototypen vor. Nach Abschluss des Programms erhalten die Studierenden fachliche, vernetzende und perspektivisch finanzielle Unterstützung in den Förderangeboten der MFG, wenn sie an der Weiterentwicklung ihrer Ideen arbeiten wollen.

Der Kick-Off-Workshop findet heute im Startup Center Tübingen statt und wird von der Universität Tübingen gehostet. Die teilnehmenden fünf Hochschulen und Studiengangskoordinatoren sind die Hochschule der Medien Stuttgart mit Prof. Stefan Radicke, macromedia Stuttgart mit Prof. Dominik Rinnhofer, die SRH Hochschule Heidelberg mit Prof. Daniel Görlich, die Universität Konstanz mit Prof. Dr. Beate Ochsner und die Universität Tübingen mit Kevin Körner.

"Was für eine Chance für die Studierenden, in diesem Programm der MFG mitmachen zu dürfen! Aus unserem Master wissen wir, welche Kraft in interdisziplinärer Zusammenarbeit steckt", freut sich Kevin Körner, Verantwortlicher des Masterprofils Digital Humanities an der Universität Tübingen und Host des Kick-Off-Workshops, "neu für uns ist die hochschulübergreifende Teamerfahrung, die die Teilnehmenden machen dürfen. Sie bekommen sogar Mentor:innen aus Entwicklerstudios an die Seite gestellt. Das macht den Praxisbezug perfekt!"

"Bereits seit sechs Jahren bringen wir mit dem HOLA Programm für Hochschulen und Studierende aus Baden-Württemberg Know-how aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, das in unseren moderierten Workshops befeuert wird durch kreative Innovationsmethoden und eine große Portion Teamgeist", ergänzt Dr. Andrea Buchholz, Programmverantwortliche für HOLA Serious Games bei der MFG.

HOLA Serious Games ist der Teil HOLA-Reihe der MFG BW, die außerdem Workshops zu Design Thinking und Speed Dating zwischen Forschenden und Kreativen umfasst. HOLA Serious Games wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen des Medienimpulsprogramms finanziert.

Pascal Wagner