Bandai Namco Europe und Reflector entwickeln bestehende IP

Bandai Namco Europe hat bei Reflector Entertainment ein weiteres Spiele-Projekt auf Basis einer bestehenden IP gestartet. Der Publisher möchte damit die strategische Bedeutung des in Montreal ansässigen Studios langfristig festigen. "Dies ist ein organischer und geplanter Schritt in der Entwicklung von Reflector Entertainment, das sich als ein wichtiger Teil der Gruppe etabliert hat", sagte Hervé Hoerdt, CEO von Reflector Entertainment und Senior Vice President Marketing, Digital, Content bei Bandai Namco Europe. "Das Studio ist Teil der Bandai-Namco-Familie, weil unsere Werte und Visionen in Bezug auf Unterhaltung und die Zukunft der Branche umfassend harmonieren. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was das Team mit dieser neuen Herausforderung erreichen wird." Bandai Namco Europe hatte Reflector Entertainment im September 2020 übernommen.

Marc-André Séguin, bisher Head of Talent and Culture, wurde zum 1. Oktober 2022 zum General Manager von Reflector Entertainment ernannt. Er wird zusammen mit dem Führungsteam für die Umsetzung der strategischen Vision von Reflector verantwortlich sein. "Ich bin sehr erfreut, dass ich in den letzten Jahren dazu beitragen konnte, das 'Talent-and-Culture'-Team und unsere Roadmap zu festigen. Wir haben diverse Aspekte unseres Teams verstärkt, um das Studio auf ein großes Wachstum vorzubereiten", kommentiert Marc-André Séguin, General Manager von Reflector Entertainment. "Ich bin stolz darauf, Teil dieser Kultur des gemeinsamen Erfolgs zu sein, die sich unter den Kollegen etabliert hat, und ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das das Führungsteam des Studios und Bandai Namco Europe in mich setzen. Ich freue mich darauf, dazu beizutragen, das Studio auf die nächste Stufe unseres Geschäftsplans zu heben."

Außerdem wurde Christophe Rossignol, der seit der Gründung bei Reflector Entertainment arbeitet, wurde zum Creative Director befördert, während Emilie Constantineau zum Talent and Culture Director aufsteigt. Darüber hinaus sind zahlreiche Stellen ausgeschrieben worden, unter anderem Chief Technology Officer, Executive Producer, Creative Director, Technical Director, Level Artist, Tool Programmer, VFX Artist und Technical Artist. Aktuell beschäftigt Reflector Entertainment mehr als 140 Mitarbeiter:innen.

Reflector Entertainment wurde 2016 gegründet und spezialisiert sich auf die Entwicklung von narrative Welten. Ihr Produktportfolio erstreckt sich über Videospiele, Romane, Podcasts, Filme und vielem mehr, darunter die Franchise "Unknown 9" mit dem dazugehörigen Spiel "Unknown 9: Awakening".

Marcel Kleffmann