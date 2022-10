SAE Convention erwartet nächste Woche rund 1.000 Medienschaffende

Nächste Woche findet die SAE Convention in Köln statt. Rund 1.000 Medienschaffende werden auf dem Event erwartet. Neben diversen Seminaren werden auch die SAE Awards verliehen.

Am 20. Oktober findet zum 14. Mal die SAE Convention vom SAE Institute im Kölner Palladium statt. Es werden rund 1.000 Medienschaffende erwartet, um zu netzwerken und sich weiterzubilden. Auf dem Programmplan stehen über 20 Speaker:innen, die Seminare unter anderem über Audio, Film, Videospiele, VR, Web-Entwicklung und Digitalisierung leiten.

"Seit 2004 ist die SAE Convention der Treffpunkt für Weiterbildung und Networking in der Medienwirtschaft. Nach coronabedingter Pause meldet sich die Convention am 20. Oktober 2022 mit einem vielfältigen Angebot zurück. (...) Neben den Vorträgen, Seminaren und Barcamps zählt die neue 'Plaza' zu den Highlights der diesjährigen Convention. Sie ersetzt die traditionelle Messe mit Ausstellungsständen und steht ganz im Zeichen des Networkings. Gesprächsinseln laden zum fachlichen Austausch mit anderen Gästen und Partnern aus der Industrie ein. Mit dabei sind beispielsweise Austrian Audio, Crytek, Rise FX, United Brands und Wacom", heißt es in der Ankündigung.

Am Abend werden die SAE Awards für herausragende Media-Produktionen verliehen. Die Kategorien teilen sich in die Preise für die Studierenden und die Alumni ein. Die Kategorien umfassen zum Beispiel Preise für die besten Audioprojekte, das beste Videospielprojekt und das beste Content-Creation-Projekt. Tickets für die SAE Convention können erworben werden.

