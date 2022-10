Longlist der Scottish Games Awards 2022 bekanntgegeben

Die Scottish Games Week hat ihre Longlist für die Scottish Games Awards am 27. Oktober 2022 bekannt gegeben. In 12 Kategorien sind je fünf Spiele, Lernprojekte oder Personen nominiert.

Die Scottish Games Week, die in diesem Jahr zum ersten Mal unterschiedliche Feierlichkeiten der schottischen Gamingindustrie vereint, hat die Longlist für die Scottish Games Awards bekanntgegeben. In zwölf Kategorien sind jeweils fünf Projekte oder Personen nominiert, aus denen je ein:e Sieger:in am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022 in Dundee auf der feierlichen Awardshow gekürt wird.

Kategorie 1: Art and Animation

Just Take Your Left (Mehrdad Rezaei)

Cloudpunk (ION LANDS)

Galaxy Fight Club Trailer (Interference Pattern)

Train Sim World 2: Island Line 2022 (Rivet Games)

Autonauts vs. Piratebots (Denki)

Kategorie 2: Audio

SOLAS 128 (Amicable Animal)

Train Sim World 2: Island Line 2022 (Rivet Games)

A Bonnie Odyssey (Astrodreamer Studio)

Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases (Blazing Griffin)

Autonauts vs. Piratebots (Denki)

Kategorie 3: Best Educational Programme

3D Art and Animation (Glasgow Caledonian University)

Games Development Programme (University of the West of Scotland)

Robert Burns' Farm at Ellisland in Minecraft

HN Games Development (Dundee and Angus College)

MSc Visualisation (Glasgow School of Art)

Kategorie 4: Best Educator

Daisy Abbott

Dr. Thomas Methven

Jane Draycott

Erin Hughes

Dr. Lynn Love

Kategorie 5: Best Large-Budget Game

From the Depths (Brilliant Skies Ltd.)

Cloudpunk (ION LANDS)

Mystery Match Village (Outplay Entertainment Ltd)

Autonauts vs. Piratebots (Denki)

Island Saver (Stormcloud Games)

Kategorie 6: Best Small-Budget Game

Temple of Snek (Aetheric Games)

The Black Iris (Arboreta Games)

SOLAS 128 (Amicable Animal)

The Baby in Yellow (Team Terrible)

Ultimate Supremacy (GameExplosion)

Kategorie 7: Creativity

SOLAS 128 (Amicable Animal)

Cloudpunk (ION LANDS)

Playhead (Lowtek Games)

Temple of Snek (Aetheric Games)

Strange Sickness (Common Profyt Games)

Kategorie 8: Diversity Champion

Joanne Lacey

Searra Dodds

Tanya Laird

Lauren Aitken

Charly Harbord

Kategorie 9: Lifetime Achievement

Colin Anderson

Tanya Laird

Stuart Martin

Dave Jones

Chris Sawyer

Kategorie 10: Stewart Gilray Award (For Community Spirit)

Malath Abbas

Colin Macdonald

Colin Anderson

Dr. Amanda Ford

Paddy Burns

Kategorie 11: Technical Achievement

Conquest.eth (Etherplay)

Monstrum 2 (Team Junkfish)

Ultimate Supremacy (GameExplosion)

A Bonnie Odyssey (Astrodreamer Studio)

From the Depths (Brilliant Skies Ltd.)

Kategorie 12: Tools and Technology

Dislectek

Murder Mystery Machine on Tilt Five (Blazing Griffin)

Kythera AI

Zappaty

AdInMo

Die Jury der Scottish Game Awards besteht aus Brian Baird, Technical Director bei Bethesda Games Studios Austin, Joe Donnelly, Feature Writer bei GamesRadar+, Alisdair Gunn, Director beim Glasgow City Innovation District, Steven Hamill, COO von Scottish Edge, Keza MacDonald, Video Games Editor beim Guardian, Jim Trinca, Gamesjournalist und Video Producer und Jo Twist, dem CEO des britischen Gamesbranchen-Verbandes UKIE.

Pascal Wagner