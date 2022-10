13. InnoGames Game Jam vom 11. bis 13. November

Fünf Jahre nach der letzten Iteration kommt der InnoGames Game Jam zurück - zum insgesamt dreizehnten Mal. Der kostenlose Game Jam kann dabei sowohl online als auch vor Ort im InnoGames-Büro in Hamburg besucht werden. Der Jam findet vom Freitag, 11.11.2022 ab 16 Uhr bis zum Sonntag, 13.11.2022 18 Uhr statt.

Das Thema des Games Jams ist noch nicht bekannt und wird erst am Starttag bekanntgegeben. Die kostenlose Anmeldung läuft über die Webseite, InnoGames stellt außerdem einen Discord-Server zur Vernetzung der Teilnehmenden online wie vor Ort bereit.

"Wir können es kaum erwarten, endlich wieder einen InnoGames Game Jam bei uns zu beherbergen. Wer noch nicht an einem Samstagnachmittag im eigenen Büro über einen Nachwuchs-Entwickler im Schlafsack gestolpert ist oder bei den Präsentationen am Sonntag in die erschöpften aber glücklichen Gesichter geschaut hat, wird kaum nachvollziehen können, was uns so gefehlt hat. Wir sind gespannt darauf, was für tolle Games diesmal aus der einzigartigen Mischung aus Innovation, Kollaboration, Experimentierfreude und hohem Zeitdruck hervorgehen, die nur ein Game Jam bieten kann", erklärt Michael Zillmer, COO und Mitgründer von InnoGames.

Pascal Wagner