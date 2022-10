PlayStation 5 knackt Zwei-Millionen-Marke in Großbritannien

Die PlayStation 5 hat sich in Großbritannien mehr als zwei Millionen Mal verkauft, dies meldet GI.biz basierend auf Daten der Marktforscher:innen von GfK. Die Sony-Konsole, die seit dem 19. November 2020 erhältlich ist, brauchte demnach 98 Wochen um diesen Meilenstein zu knacken, knapp 1,88 Jahre. Die PlayStation 3 benötigte ebenfalls 98 Wochen für zwei Millionen. Schneller wurde diese Marke von der PlayStation 4 nach 75 Wochen, von der PlayStation 2 nach 60 Wochen und von der Wii nach 57 Wochen erreicht.

GfK-Chef Dorian Bloch hebt hervor, dass die Konsole diesen Erfolg trotz der oftmals schwierigen Liefersituation und des vergleichsweise hohen Preises erreicht hätte: "Der deutlich höhere Preis der PS5 hat die Verkäufe nicht behindert, da die Verbraucher bereit waren, einen Aufschlag von 105 Pfund zu zahlen, der sich aus dem Durchschnittspreis beider Konsolen über diesen Zeitraum von zwei Millionen Einheiten ergibt. Die PS5 hat mit zwei Millionen Einheiten den höchsten Umsatz aller Konsolen erzielt." Der Durchschnittspreis wird mit 455 Pfund, knapp 528 Euro, beziffert, was einem Umsatz von 919 Millionen Pfund entspricht. Zum Vergleich: 358 Millionen Pfund wurden mit zwei Millionen Verkäufen der Wii eingenommen. Bei der Xbox One waren es 700 Millionen Pfund.

Die Xbox One erreichte die Zwei-Millionen-Schwelle als erste Microsoft-Konsole nach 104 Wochen, also knapp zwei Jahren. Die Switch zündete erst spät in UK und benötigte fast 2,7 Jahre, um diesen Wert zu erreichen, wobei die GfK erwähnt, dass sich die 2017 veröffentlichte Nintendo-Konsole erst in der Covid-19-Pandemie stark verkauft hätte, die Lite-Version ein Erfolg war und mit "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" noch starke Spiele anstehen würde.

Marcel Kleffmann