Tuque Games heißt ab sofort Invoke Studios

Das ehemals als Tuque Games bekannte Unternehmen heißt ab sofort Invoke Studios. Das teilte Wizards of the Coats mit, die das Studio 2019 übernommen haben. Der Vice President und das nächste Spiel des Studios wurden ebenfalls bekanntgegeben.

Tuque Games trägt ab sofort einen neuen Namen und heißt Invoke Studios. Das teilte Wizards of the Coast mit. Die Macher:innen von "Magic: The Gathering" und "Dungeons & Dragons" haben das Studio 2019 übernommen. Das Studio veröffentlichte letztes Jahr "Dungeons & Dragons: Dark Alliance". Ein weiteres Videospiel auf Basis der Dungeons-and-Dragons-Lizenz befindet sich bei dem Studio in Entwicklung.

Dominic Guay wird als Vice President und General Manager von Invoke Studios fungieren. Er war mehr als 20 Jahre bei Ubisoft tätig und hat an Marken wie "Far Cry", "Splinter Cell" und "Watch Dogs" unter anderem als Senior Producer mitgewirkt. Das Studio wird weiterhin autonom agieren und Spiele entwickeln. "Wir haben unsere eigene Kultur und unsere eigenen spezifischen Arbeitsmethoden. Wir legen Wert auf die Autonomie jedes einzelnen Teammitglieds, so dass jede:r seine oder ihre Talente einbringen kann, um unsere Spiele so produktiv wie möglich zu gestalten. Auf diese Weise sind wir nicht nur die Montrealer Abteilung eines internationalen Konzerns. Wir werden auch weiterhin die Ideen und die Richtung der Spieleuniversen vorgeben, die wir erweitern und erschaffen", so Guay über Invoke Studios.

Adriano D'Adamo