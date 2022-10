Klage gegen "State of Survival"-Unternehmen wegen irreführender Ingame-Währung eingereicht

Drei Klägerinnen reichten eine Klage gegen die KingsGroup Holding und Funplus International, die ihren Hauptsitz in Zürich haben, ein. Die beiden Unternehmen vertreiben das Mobile Game "State of Survival". Die Klägerinnen werfen den zwei Unternehmen vor, irreführende Ingame-Währungen zu vermarkten. Funplus bewirbt das Spiel mit Rabatten von bis zu 99 Prozent und der Warnung, dass nur noch wenige Stückzahlen vorhanden seien, obwohl das nie der Fall war. Die beworbenen Produkte wurden zu keinem Zeitpunkt zu einem reduzierten Preis angeboten. Die Klage wurde Anfang September in Kalifornien eingereicht. In dem US-Bundesstaat Kalifornien ist die Vermarktung mit falschen Preisen verboten, worauf sich die Klägerinnen und die Regulierungsbehörde beziehen. Die Klägerinnen gaben ebenfalls an, dass ihnen Informationen vorenthalten wurden und sie die Preise nicht gezahlt hätten, wenn sie die richtigen Beträge gewusst hätten.

"State of Survival" ist ein Survival-Mobile-Game. Seit dem Release 2019 wurde das Spiel über 150 Millionen Mal heruntergeladen. Der Titel erwirtschaftete mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz. Die drei umsatzstärksten Länder für "State of Survival" sind die Vereinigten Staaten, Südkorea und Deutschland.

In den letzten Monaten haben mehrere Unternehmen Maßnahmen bezüglich des Verbraucherrechts eingeführt und die Regulierungsbehörden widmen sich verstärkt Praktiken in der Ingame-Vermarktung. Google hat im August neue Richtlinien für unerwartete Werbung in Mobile Apps eingeführt. Lootboxen werden von immer mehr Staaten und Verbänden als unlautere Verbraucherrechtspraxis diskutiert.

