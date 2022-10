SpielFabrique lädt Publisher zum Pitchevent europäischer Games-Koproduktionen

Am 10. und 11. November lädt die Agentur SpielFabrique Publisher und Investor:innen zu einen kostenlosen digitalen Pitching-Event, bei dem Teams aus 15 europäischen Ländern ihre Koproduktion vorstellen. Im Anschluss stehen Slots für Investmentgespräche zur Verfügung.

Die Vernetzungsagentur SpielFabrique aus Düsseldorf lädt am 10. und 11. November 2022 zum digitalen Abschluss-Pitchevent des European Co-Production Market 2022. Beim Pitchevent zeigen bis zu zehn kooperierende Entwicklungsteams aus 15 verschiedenen europäischen Ländern ihre Koproduktionen vor Publishern und Investor:innen. Nach der Präsentation der Projekte am Vormittag des 10. Novembers können sich die Zuschauer:innen das restliche Event über mit den Teams über MeetToMatch zu privaten Besprechungen verabreden. Interessierte Vertreter:innen von Publishern und Investor:innen sind eingeladen, bei dem kostenlosen Event teilzunehmen und die Projekte zu scouten. Die Anmeldung erfolgt über den Eventbrite-Link von SpielFabrique.

Die Co-Production Markets von SpielFabrique bringen Teams aus unterschiedlichen Ländern zusammen an ein Gamingprojekt, um Entwicklungsressourcen zu bündeln und Förderung in mehreren Märkten möglich zu machen. Zur devcom 2022 fand ein entsprechendes Pitchingevent zwischen deutschen und französischen Teams live in Köln statt, Ende August außerdem das Pitchingevent des African-European Co-Production Markets, das von GamesMarkt moderiert wurde.

