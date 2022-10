Vierter Skilltree.NRW coacht morgen in Köln

Beim vierten Skilltree.NRW des Mediennetzwerk NRW, der morgen in der School of Games in Köln stattfindet, coachen Repräsentant:innen von CD Projekt Red, Fellow Traveller, Ubisoft Blue Byte und viele mehr Lernwillige aus der nordrhein-westfälischen Gamingindustrie.

Am morgigen Donnerstag, dem 13. Oktober, findet der vierte Skilltree.NRW des Mediennetzwerk NRW präsent in der School of Games in Köln statt. Der Coachingtag bietet seit 2019 interaktives, praxisorientiertes Lernen in Workshops von Expert:innen der Branche. In diesem Jahr sind Miles Tost von CD Projekt Red, Benedikt Grindelund Michaela Peterhansl von Ubisoft sowie Chris Wulf, Marie Mejerwall, Mel Taylor, Nicolai Föller, Tim Ahlert und David Jungnickel als Coaches vor Ort. Im Anschluss bietet der Gamestreff.NRW die Möglichkeit, sich mit den anderen Teilnehmenden und Referent:innen zu vernetzen. Die Workshops der Referent:innen können auf der Projektseite eingesehen werden.

Kostenlose Anmeldungen sind noch über die Medien.NRW App möglich.

Pascal Wagner