"FIFA 23" feiert erfolgreichste Startwoche innerhalb des Franchises

Ende September erschien mit "FIFA 23" der letzte Teil der Reihe von Electronic Arts, die nächstes Jahr mit "EA Sports FC" eine eigene Fußballsimulation auf den Markt bringen werden. Nach bereits zwei Wochen vermeldet der Publisher mehr als 10,3 Millionen Spieler:innen des neuesten Teils. Laut Unternehmensangaben ist das ein neuer Rekord innerhalb des Franchise. "FIFA 22" verzeichnete kurz nach der Veröffentlichung über 9,1 Millionen Spieler:innen. Der Rekord wurde trotz technischer Probleme der PC-Version erzielt, die in diesem Jahr erstmals mit den "Next-Gen-Features" aufwartet. Laut der Marktforschungsagentur GfK hat "FIFA 23" den erfolgreichsten Start eines Videospiels gemessen an Plattform-Rankings in Deutschland in diesem Jahr hingelegt.

"Die Resonanz unserer Fans ist einfach unglaublich, und wir sind begeistert, dass unsere Community mit ihren Lieblingsspieler:innen und -mannschaften in FIFA 23 in Rekordzahlen spielt. Mit den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen und den aufregenden Updates für den Frauenfußball im Spiel, die noch bevorstehen, fangen wir gerade erst an, den Spieler:innen das bisher authentischste und intensivste Erlebnis zu bieten", sagt Nick Wlodyka, General Manager von "EA Sports FC".

Adriano D'Adamo