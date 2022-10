Shiro Games sichert sich knapp 50 Millionen Euro

Bei einer Finanzierungsrunde, angeführt von Cathay Capital, hat sich Shiro Games Investitionen in Höhe von knapp 50 Millionen Euro gesichert. Der in Bordeaux ansässige Videospielentwickler und Indie-Publisher setzt seinen Wachstumskurs fort und plant zwei neue Projekte.

Fast 50 Millionen Euro konnte Shiro Games bei einer Finanzierungsrunde von Investoren einsammeln, angeführt von Cathay Capital. Es ist die erste Beteiligung von Cathay Capital in der Computer- und Videospielebranche, so ein Bericht in Les Echos, in dem ebenfalls erwähnt wird, dass Shiro Games aktuell mit rund 150 Millionen Euro bewertet wird. Die beiden Gründer des Studios, Nicolas Cannasse und Sébastien Vidal, bleiben Mehrheitsaktionäre und halten das Unternehmen weiter unabhängig. Auch Tencent hält eine Minderheitsbeteiligung.

Die Investition wird in die Entwicklung von zwei neuen, noch nicht angekündigten Projekten fließen, um das Spiele-Portfolio und das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren voranzutreiben. Zugleich wurden kürzlich zehn neue Mitarbeiter:innen eingestellt, wodurch sich die Gesamtzahl der Beschäftigten auf 60 erhöht.

Shiro Games wurde 2012 gegründet. Nach "Evoland" und "Evoland 2" landete das Studio mit "Northgard" einen Millionenseller. Das Aufbau-Strategiespiel war vor allem in Deutschland erfolgreich, fast 300.000 Exemplare wurden hierzulande abgesetzt. Aktuell befinden sich "Wartales" und "Dune: Spice Wars" im Early Access. Zudem baut Shiro Games unter seinem Label "Shiro Unlimited" eine Publishing-Aktivität auf und unterstützt unabhängige Studios bei der Entwicklung von Original-Titeln wie "Decarnation" oder "Abyssals". Beide Titel sollen 2023 erscheinen.

Nicolas Cannasse, CEO von Shiro Games: "Wir freuen uns, das Cathay-Team in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen. Ihre langjährige Erfahrung bei der Unterstützung und Strukturierung schnell wachsender Unternehmen wird es uns ermöglichen, ein neues Kapitel in der Geschichte von Shiro Games aufzuschlagen und gleichzeitig unsere Identität und Werte zu bewahren und unsere internationale Expansion voranzutreiben. Gemeinsam werden wir unser Abenteuer fortsetzen, ein führender Entwickler und Publisher in Europa zu werden."

Edouard Moinet, Mitbegründer und Managing Partner von Cathay Capital, sagte: "Shiro Games hat eine unvergleichliche Fähigkeit bewiesen, mehrere Spiele von hoher ästhetischer und spielerischer Qualität parallel zu produzieren und eine Community von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt zu vereinen, die mit der Shiro-Signatur verbunden sind. Mit diesem Schwung und den hervorragenden Grundlagen des Indie-Game-Marktes hat Shiro das Potenzial, eine führende Plattform in Europa zu werden. Wir freuen uns darauf, Nicolas, Sébastien und das gesamte Shiro-Team dabei zu unterstützen, noch weiter voranzukommen, vor allem dank unserer Erfahrung bei der Begleitung durch die Acceleration-Phasen und unserem internationalen Netzwerk."

Ein Interview mit Mitbegründer und CEO Sébastien Vidal ist in der GamesMarkt-Ausgabe 06/22 zu finden. In dem Gespräch hob er vor allem den Start-up-Spirit des Unternehmens und ihre Unabhängigkeit hervor.

Marcel Kleffmann