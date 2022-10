Google präsentiert drei neue Cloud-Gaming-Chromebooks

Google präsentiert drei neue Chromebooks, die für Cloud-Gaming entwickelt wurden. Sie wurden in Zusammenarbeit mit Lenovo, Acer und Asus hergestellt und sollen ab dem ersten Quartal 2023 in Deutschland erhältlich sein.

Ende letzten Monat gab Google bekannt, dass sie ihren Streamingdienst Stadia Anfang 2023 einstellen werden. Jetzt kündigte Google drei neue Chromebooks an, die extra für Cloud-Gaming entwickelt wurden. Für die Entwicklung der Chromebooks arbeitete das Unternehmen mit Acer, Lenovo und Asus zusammen. Nvidia GeForce Now wird auf den Chromebooks vorinstalliert sein und Zugriff auf die Streaming-Bibliothek ermöglichen. Sie ermöglichen ebenfalls den Zugriff auf die Beta von Microsofts Xbox Cloud Gaming und dem Xbox Game Pass.

Die drei Modelle verfügen über unterschiedliche Features. Das Acer Chromebook 516 GE und das Asus Chromebook Vibe CX55 Flip besitzen jeweils einen Intel Core i5+ Prozessor und acht GB RAM. Das Lenovo IdeaPad besitzt auch acht GB RAM, aber einen Intel Core i3+ Prozessor. Die Chromebooks von Acer und Lenovo verfügen über 120-Hz-Displays und das Chromebook von Asus über ein 144-Hz-Display. Die Chromebooks können laut den Angaben von Google die höchste Mitgliedschaftsstufe von GeForce Now, RTX 3080, die unter anderem Raytracing simulieren kann, ermöglichen, sodass Spiele mit 120 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1600p gespielt werden können. Die Chromebooks werden in Bundles angeboten. Diese Bundles enthalten ein dreimonatiges Probeabonnement für Nvidia GeForce Now RTX 3080.

Die Cloud-Gaming-Chromebooks sollen ab diesem Monat weltweit angeboten werden, aber voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2023 in Deutschland erhältlich sein. Das Acer-Chromebook wird zu einem Preis von 650 US-Dollar angeboten, was umgerechnet rund 670 Euro entspricht. Das Lenovo-Chromebook wird 599 US-Dollar kosten, was rund 617 Euro entspricht. Für das Chromebook von Asus wurde noch kein Preis genannt.

Adriano D'Adamo