Umfrage: Cloud-Gaming braucht mehr Content

Wie stehen deutsche Gamer:innen zum Thema Cloud-Gaming? Die Ergebnisse einer entsprechenden Umfrage hat Statista aus Hamburg jetzt im Zusammenhang mit dem Aus von Google Stadia veröffentlicht. 29 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass Cloud-Gaming die Zukunft der Videospiele sei. Zugleich sagten zehn Prozent, dass Cloud-Gaming zu wenige Spiele biete.

Die Umfrage, die allerdings bereits Anfang August stattfand und nicht etwa nach Bekanntwerden der bevorstehenden Stadia-Abschaltung, war eine Sonderumfrage des Statista Global Consumer Survey zum Thema Gaming. Befragt wurden 1045 Personen aus Deutschland im Alter zwischen 16 und 64 Jahren, die zumindest gelegentlich Videospiele nutzen.

Dass es um Stadia nicht zum Besten steht hatte Statista indes bereits Anfang des Jahres grafisch ausgewertet. Damals veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse einer nicht-repräsentativen Befragung von Gamer:innen aus Deutschland, UK und den USA zur Nutzung von Spieleabodiensten im Kalenderjahr 2021. In allen drei Ländern kam Stadia auf den letzten Rang hinter Apple Arcade und Nintendo Switch Online. Als erfolgreichster Dienst erwies sich damals PlayStation Plus/Now vor Xbox Game Pass/Gold, wobei der Abstand zwischen diesen beiden Diensten in Deutschland mit 16 Prozentpunkten am größten war. Zum Vergleich: In UK lagen die PlayStation-Dienste um elf Prozentpunkte, in den USA und nur vier Prozentpunkte vor den Xbox-Angeboten.