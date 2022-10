Start Into Media: Bayern fördert Weiterbildungen zu Videospielkultur, Blockchain-Games und Narrative Design

Unterstützt von der Bayerischen Staatskanzlei fördert die Initiative Start Into Media seit 2021 innovative Weiter- und Ausbildungskonzepte aus der Medienbranche in Bayern mit derzeit 100.000 Euro. In der diesjährigen Runde der geförderten Projekte finden sich ganze vier Konzepte, die auf Videospielen basieren oder sich mit Videospielen beschäftigen.

Ascendancy Games, eine niederbayerische Tochter von remote control productions (rcp), bietet ein Seminar zum Thema "Einstieg in die Spielebranche - Wie bringe ich ein Computerspiel auf den Markt?" an, das sich speziell an Anfänger:innen und Quereinsteiger:innen richtet. Rcp selbst erhält ebenfalls Förderung für ein Seminar "Blockchain in Videospielen - Sinnvolle und ethische Einbindung". Der Verein Top:Talente erhält Förderung für die Seminarreihe "Narrative Design", die in drei Iterationen ein Hands-On Event, ein Content-Creation-Seminar und eine Sitzung zur Verbindung von Narrative und Game Design anbietet. Zuletzt wird der Verein Videospielkultur e.V. für das Seminar "Mehr als "nur" Spaß - Videospiele als Vehikel sozio-politischer Themen" gefördert, das gesellschaftliche Relevanz verbunden mit marktwirtschaftlem Erfolg vermitteln möchte.

Die Förderung "Future Skills" geht an innovative Aus- und Weiterbildungskonzepte. Darunter fallen laut Start Into Media beispielsweise Seminare und Workshops, die Quereinsteiger:innen gegen den Fachkräftemangel ausbilden, oder solche, die in Bayern noch kaum vorhanden sind. Bevorzugt werden dabei außerdem neue Lehrmethoden wie Classrooms in VR oder andere einfallsreiche Konzepte. Einmalige Workshops können bis zu 5.000 Euro Förderung erhalten, Seminarreihen bis zu 15.000 Euro.

Pascal Wagner