BMW bringt AirConsole in neue Fahrzeuge

Die BMW Group und N-Dream bringen ab nächstem Jahr die AirConsole in neue BMW-Fahrzeuge. Die Spiele sollen über das Curved-Display im Fahrzeug abgespielt und via Smartphone gesteuert werden.

Die BMW Group meldet, dass sie die AirConsole in Zusammenarbeit mit N-Dream ab nächstem Jahr in neue BMW-Fahrzeuge bringen werden. Die Cloud-Gaming-Plattform soll Casual Gaming in den Autos ermöglichen. Sämtliche Spiele werden über das Curved-Display des Fahrzeug-Entertainment-Systems ausgeführt und über das Smartphone bedient.

"Mit AirConsole nutzen wir die neuesten Cloud-Technologien in Kombination mit einer großen Auswahl unterhaltsamer Casual Games. Dadurch wird jede Wartesituation im Fahrzeug, wie das Laden, zu einem freudvollen Moment", sagte Stephan Durach, Senior Vice President BMW Group Connected Company Development.

"Wir sind sehr stolz darauf, zusammen mit BMW die Vorreiterrolle für Gaming in Fahrzeugen zu übernehmen und freuen uns, neue Spiele für die Unterhaltung im Auto zu entwickeln. Unsere ausgeklügelte Architektur in Verbindung mit der einfachen Zugänglichkeit unserer Plattform wird die Art und Weise, wie Menschen in ihren Fahrzeugen unterhalten werden, verändern", so Anthony Cliquot, CEO von N-Dream.

Adriano D'Adamo