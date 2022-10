Mega Geeks erweitert #G4L-Festival um Branchenkonferenz

Mega Geeks kündigt eine Erweiterung der Eventpläne für das #G4L-Festival in Düsseldorf an. Das sollte ursprünglich bereits 2022 stattfinden, wurde dann jedoch auf Grund der Corona-Lage zu Jahresbeginn auf den 10. bis 12. Februar 2023 terminiert. Im Vorfeld des Festivals plant Mega Geeks nun eine zweitägige Fachkonferenz. Das #G4L Final Boss genannte Event findet am 8. und 9. Februar im CCD Congress Center Düsseldorf statt.

Thematisch deckt die #G4L Final Boss ein breites Spektrum ab, wobei offenbar ein Schwerpunkt auf der Verschmelzung analoger wie digitaler Spiele gesetzt wird. "Einer der neuesten Trends im Spielebereich ist die Verschmelzung der Welten der analogen und digitalen Spiele. Allerdings gibt es noch keine Konferenz, auf der sich die Macher digitaler Spiele mit den Machern analoger Spiele treffen und austauschen können. Das wollen wir ändern", sagt Alex Ziska, Managing Partner der Mega Geeks. "Gleichzeitig werden Technologien und Mechaniken aus Spielen verstärkt in der Breite eingesetzt. Digitale Zwillinge von Industrieanlagen werden im virtuellen Raumerstellt. Gamification revolutioniert den HR-Sektor. Game-Designer entwickeln UX-Lösungen für Anwendungen und Produkte, die keine Spiele sind. eSports wird als Vehikel für die Marketingkommunikation genutzt, um bisher nicht erreichbare Menschen zu erreichen. All diese Themen finden bei uns ein Zuhause."

Der bisherige Programmplan sieht Vorträge und Panel unter anderem zu den Dachthemen Game Development, Gaming meets Industry, Games Business PR and Marketing, Game Arts, Gaming meets Writing, Game Programming and Technologys sowie Inclusion and Diversity vor. Eine konkrete Planung gibt es jedoch noch nicht.

Neben den Vorträgen und Panels ist zudem ein Ausstellungsbereich geplant. Dabei soll es auch eine Indie Open Expo geben, bei der Indie-Teams ihre Titel kostenlos dem Fachpublikum präsentieren können. Flankierend plant Mega Geeks ein Networking Dinner am Vorabend, eine #G4L Mega Indie Awards Ceremony, einen Pub Crawl in der Düsseldorfer Altstadt sowie eine Business + Exhibitor Party.

Die Erweiterung des #G4L-Festivals um eine Branchenkonferenz ist zwar konsequent, macht das Event aber auch zu einem Mitbewerber der Hamburg Games Conference (HGC), welche bisher die erste Fachkonferenz im Jahr in Deutschland war und seit Jahren als Termin in der Branche gesetzt ist. Die HGC wird von Super Crowd, Graef Rechtsanwälte sowie Gamecity Hamburg veranstaltet und findet im kommenden Jahr am 2. und 3. März statt, also nur gut drei Wochen nach der #G4L Final Boss.