Mehr als 3.500 Teilnehmende bei der Game Industry Conference

Mehr als 3.500 Branchenvertreter:innen besuchten die diesjährige Game Industry Conference (GIC) im polnischen Poznan bzw. Posen, die am vergangenen Sonntag endete. Das nach eigenen Angaben "wichtigste" Gaming-Business-Event Osteuropas fand in diesem Jahr zum 15. Mal statt - parallel zur Poznan Game Arena (PGA). Zum Vergleich: 2022 nahmen trotz Covid-19-Maßnahmen mehr als 1.100 Personen physisch an dem Event teil. Vor der Pandemie waren im Durchschnitt über 3.000 Teilnehmer:innen vor Ort.

"Mit der 15. GIC sind wir mehr denn je zuvor gewachsen. Wir sind besonders stolz darauf, sowohl die größten polnischen Studios wie auch eine Vielzahl kleinerer Indie-Entwickler in Poznan versammelt zu haben", sagte Hauptorganisator Jakub Marszalkowski. "Wir kooperierten mit internationalen Kontakten aus Industrie und Presse und diese hohe Popularität zeigt, dass die GIC nicht nur die größte Branchen-Konferenz des Gaming Powerhauses Polen und Osteuropas ist, sondern auch eine der größten Konferenzen ganz Europas. Die GIC wird im Oktober 2023 zurückkehren." Genauer gesagt wird die Game Industry Conference 2023, zusammen mit der Poznan Game Arena, vom 5. bis 8. Oktober stattfinden.

Insgesamt gab es 140 Talk-Sessions, Panels, Roundtables und Workshops auf der mehrtägigen Hybrid-Konferenz. Zusätzlich bot die GIC mehrere Side-Events, wie zum Beispiel das Yet Another Pitching Event des Forever Seed Fund Pitch, das Woman in Games Breakfast, das GameDev Investment Forum und der GIC Legal Summit. Am GIC-Freitag wurde ebenfalls ein Epic-Game-Music-Konzert veranstaltet.

"Um den Teilnehmern noch mehr Komfort zu bieten, ging die Game Industry Conference dieses Jahr erstmalig eine Kooperation mit der Event-Organisations-App GRIP ein. Neben der Digitalisierung des kompletten Ticketsystems vereinfachte der Service die Anbahnung von Business-Meetings signifikant und gab Besuchern die Möglichkeit, ihre individuellen GIC-Zeitpläne auf ihren Mobilgeräten zu erstellen. Durch die Einführung von GRIP kamen während der gesamten Konferenz fast 1.500 geschäftliche Meetings zustande", fassen die Veranstalter:innen zusammen. Gesponsert wurde das Event unter anderem von den polnischen Unternehmen CD Projekt Red und Techland, die das Event nicht nur finanziell unterstützten, sondern auch "eine starke Präsenz" auf der diesjährigen Konferenz hatten.

Darüber hinaus wurden die Central and Eastern European Game Awards (CEEGA) verliehen. "Dying Light 2" von Techland gewann den Preis in der Kategorie "Best Game" und die Auszeichnung für die beste Technik. Die Awards sind aus der Kooperation von 16 Branchenverbänden der osteuropäischen Länder entstanden, um die lokale Spieleindustrie zu stärken.

Alle Preisträger in der Übersicht

Visual Art: "Trek to Yomi"

Audio: "Golf Club Wasteland"

Design: "Riftbreaker"

Narrative: "Sherlock Holmes Chapter One"

Technology: "Dying Light 2"

Hidden Gem: "ArtFormer"

Best Mobile: "Gwent"

Best Game: "Dying Light 2"

Marcel Kleffmann