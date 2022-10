Bandai Namco investiert in Gangbusters

Bandai Namco hat heute bekanntgegeben, dass der Bandai Namco Entertainment 021 Fund in das Unternehmen Gangbusters investieren wird. Gangbusters entwickelt Blockchain-Social-Games wie das Spiel "BattleTabs" und will mit dieser Technologie die Verbindung zu den Fans vertiefen. Die Höhe der Investition ist noch nicht bekannt.

Bandai Namco besitzt die mittelfristige Vision "Connect with Fans" und will deshalb die Verbindung zu den eigenen Partner:innen, Mitarbeiter:innen und Fans vertiefen. Mit dem Bandai Namco Entertainment Fund will das Unternehmen in Start-ups investieren, um neue Unterhaltungsangebote zu schaffen und ein eigenes IP-Metaverse aufzubauen. Weiterhin will Bandai Namco mittelfristig die Blockchain-Technologie mit dem Wissen von Gangbusters bezüglich Community Management verbinden. Damit will das Unternehmen Fan-Initiativen beschleunigen und die eigene Community vergrößern. Die Investitionen des Bandai Namco Entertainment 021 Funds besitzen einen Umfang von drei Milliarden Yen beziehungsweise rund 21 Millionen Euro über drei Jahre. Die Höhe der Investitionen beträgt zwischen zehn Millionen und 500 Millionen Yen, was einem Betrag zwischen rund 70.000 und 3,53 Millionen Euro entspricht.

Adriano D'Adamo