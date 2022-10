Kostenlose Tickets zum People & Culture Festival 2022 verfügbar

Das Business-Event People & Culture Festival 2022 des medianet berlinbrandenburg findet am 11. November im Colosseum statt. Kostenlose Tickets können bereits über die Website bestellt werden. Als Keynote-Speakerin ist Edition-F-Preisträgerin Lunia Hara vor Ort.

Seit heute sind die kostenfreien Tickets zum People & Culture Festival 2022 online reservierbar. Das Business-Festival findet am 11. November 2022 in Berlin im ehemaligen Kino Colosseum statt, das kürzlich bereits die gamesweekberlin beherbergte. Die Tickets können über die Webseite bestellt werden und bieten zusätzlich zum Event auch Zugang zur Afterparty am Abend. Das People & Culture Festival wird vom medianet berlinbrandenburg veranstaltet und von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gefördert.

Das Event präsentiert unter dem Motto "Neustart Wirtschaft" von 10 bis 18 Uhr Unternehmen aus der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft, darunter auch Games. Die Panels, Keynotes und Workshops zu aktuellen Themen der Arbeits-, Aus- und Weiterbildungswelt werden außerdem von einer Keynote durch Edition-F-Preisträgerin Lunia Hara eingeführt, die über die Wertebiographie von Führungskräften refereriert.

Jeannine Koch, Vorstandsvorsitzende des medianet berlinbrandenburg e.V. betont: "Wir freuen uns, dass wir nun, einen Monat vor der Veranstaltung, schon die ersten inspirierenden Sprecher:innen des Tages ankündigen und das Ticketing für dieses wichtige Branchen-Event freischalten können. Wir merken schon jetzt, dass das Interesse am PEOPLE & CULTURE FESTIVAL riesig ist, denn das Thema pressiert in allen Unternehmen, Bildungsstätten und bedarf auch in den nächsten Jahren eine hohe Sichtbarkeit und einen intensiven Austausch zwischen allen beteiligten Institutionen, der Politik und der Zivilgesellschaft."

Pascal Wagner