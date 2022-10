Plant GameStop Rückzug aus der Schweiz?

Laut eines Medienberichts von "20 Minuten" will sich GameStop zumindest physisch aus der Schweiz zurückzuziehen. Der Zeitung liege ein internes Schreiben vor, das über eine Schließung aller 14 GameStop-Filialen in der Schweiz bis Ende Mai 2023 informiert.

GameStop will sich offenbar komplett aus dem schweizerischen Markt zurückziehen. Das berichtet zumindest die Zeitung "20 Minuten" unter Berufung auf ein internes Schreiben, das der Redaktion vorliegen soll. Darin gibt die Geschäftleistung den anhaltenden Trend zur Digitalvermarktung als Grund für den Rückzug an. Dies mache die Filialen in der Schweiz unrentabel.

Laut "20 Minuten" betrifft die Maßnahme alle 14 Filialen, die das Unternehmen in der Schweiz unterhält. Auch sollen alle 83 Mitarbeiter:innen gekündigt werden. Die Schließungen der Filialen soll zwischen Januar und Mai 2023 erfolgen.

Eine Bestätigung des Artikels von "20 Minuten" sowie eine Stellungnahme wurde von GamesMarkt bei GameStop angefragt. Unklar ist, ob es auch für deutsche Filialen ähnliche Überlegungen gibt. GameStop ist die größte auf Games fokussierte Handelskette der Welt und gehört seit Jahren zu den Stammmietern zahlreicher Einkaufszentren in Deutschland.