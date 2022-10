Aus Square Enix Montreal wird Onoma

Das ehemals als Square Enix Montreal bekannte Studio trägt ab sofort einen neuen Namen. Onoma lautet der neue Titel des Studios. Die Umbenennung kommt fünf Monate nach der Übernahme durch die Embracer Group. Der neue Studioname ist griechisch und bedeutet Name. Laut der offiziellen Beschreibung des Studios stehen Namen für sie für unendlich viele Möglichkeiten.

Im Mai stellte das Studio ein Rebranding Squad zusammen. Dieses Squad erstellte auf Basis der Werte und Ziele des Studios mögliche Namen. 165 mögliche Namen wurden getestet und die Wahl fiel auf 15 Vorschläge. Eine Voraussetzung war, dass der Name auf englisch und französisch leicht auszusprechen sein sollte.

"Unsere Stärke war schon immer unsere Fähigkeit, uns weiterzuentwickeln und uns an Trends und Marktveränderungen anzupassen. Unsere Umbenennung in Studio Onoma ist eine weitere Veränderung, auf die wir uns sehr freuen. Unsere neue Markenidentität wird als Dach für mehrere Produkte, Programme und Initiativen dienen, die alle eine eigene Persönlichkeit haben. Wir haben die Marke Onoma so aufgebaut, dass sie flexibel ist, um uns in die Zukunft zu begleiten, mit verschiedenen Zielgruppen in Verbindung zu treten und uns nicht daran zu hindern, mit dem Markt zu wachsen", erklärt der offizielle Beitrag von Onoma. Onoma beziehungsweise Square Enix Montreal wurde im Mai zusammen mit Crystal Dynamics und Eidos Montreal von Square Enix an die Embracer Group für 300 Millionen US-Dollar verkauft.

Adriano D'Adamo