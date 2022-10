Jasmin "Gnu" Sibel gewinnt Preis bei der Goldenen Henne 2022

Die Streamerin Jasmin "Gnu" Sibel hat bei der Golden Henne 2022 den Preis in der Kategorie #Onlinestars gewonnen. Für diese Kategorie konnte noch bis in den Abend der Preisverleihung abgestimmt werden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden "Kaisermania", der Musiker Michael Patrick Kelly und die Schauspielerin Svenja Jung.

Die Goldene Henne wurde am Freitagabend verliehen und die Streamerin Jasmin "Gnu" Sibel hat einen der Publikumspreise gewonnen. Das Publikum konnte für die Kategorie #Onlinestars bis in den Abend hinein abstimmen. Die Streamerin hat den Preis gewonnen und wurde per Videobotschaft zugeschaltet. Neben Gnu waren unter anderem auch World Wide Wohnzimmer, der Bestatter Luis Bauer, der Insektenzüchter Adrian Kozakiewicz und die Influencerin Nadine Breaty in derselben Kategorie nominiert.

Die Preisverleihung wurde von Florian Silbereisen moderiert. In der Kategorie Musik gewann Michael Patrick Kelly und den Schauspielpreis erhielt Svenja Jung. In der Kategorie Entertainment erhielt "Kaisermania" von Roland Kasier den Preis. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, die während der Waldbrände in der Sächsischen Schweiz tätig waren, erhielten einen Ehrenpreis. Nana Mouskouri wurde mit einer Goldenen Henne für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Adriano D'Adamo