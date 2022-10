"FIFA 23" meistverkauftes Spiel in der Launchwoche auf fünf Plattformen

Wie die Marktforschungsagentur GfK mitteilt, führt EAs "FIFA 23" mit Platz Eins auf fünf Konsolen zur Releasewoche die Verkaufscharts des Jahres 2022 in Deutschland an. Insgesamt mehr Einheiten in der Launchwoche abgesetzt hat in diesem Jahr nur Bandai Namcos "Elden Ring".

Der Marktforschungsagentur GfK zufolge hat Electronic Arts' aktuelles Fußballspiel "FIFA 23" den erfolgreichsten Start eines Videospiels gemessen an Plattform-Rankings in Deutschland in diesem Jahr hingelegt. Das Spiel liegt in der Launchwoche auf Platz Eins bei den verkauften Spielen auf PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und der Switch. Insgesamt legt es die zweitbeste Verkaufswoche des Jahres hin, direkt hinter "Elden Ring" im Frühjahr.

Die PC-Rangliste in Kalenderwoche 39 führt der "Landwirtschafts-Simulator 22" von Giants Software an, dicht gefolgt von astragons "Bau-Simulator".