Starbreeze publisht Karlsruher Walking Tree Games bei erfolgreicher Bundesförderung

"Payday"-Entwickler Starbreeze kehrt nach ruhigen Jahren mit "The Tribe Must Survive" des Karlsruher Studios Walking Tree Games ins Third-Party-Publishing zurück - aber nur, wenn die Karlsruher erfolgreich Bundesförderung beim BMWK beziehen.

Das schwedische Unternehmen Starbreeze, die Entwickler der "Payday"-Reihe, kehrt nach einigen ruhigen Jahren ins Publishing zurück - und zwar mit einer ungewöhnlichen deutschen Kooperation. Starbreeze fungiert unter gewissen Umständen als Publisher von "The Tribe Must Survive", dem neuen Spiel des Karlsruher Studios Walking Tree Games, die zuvor "Zombie Gunship" und "Dawn of Steel" für mobile Geräte entwickelt hatten. Unter gewissen Umständen soll heißen: Starbreeze wird den Publishing-Deal nur dann vollziehen, wenn Walking Tree Games Förderung von der Bundesrepublik Deutschland für "The Tribe Must Survive" beziehen. Für Walking Tree Games bietet das den Vorteil, dass das Karlsruher Studio mit dem Nachweis eines Publishers die Gesamtfinanzierung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nachweisen kann. Sie erfüllen damit eine der notwendigen Voraussetzungen für die Bundesförderung, deren Richtlinien verlangen, dass der Abschluss des Projekts mit der maximal fünfzigprozentigen Förderung durch den Bund über zusätzliche Mittel gesichert sein muss. Die öffentlich bekannt gemachte Rückzugsklausel Starbreezes ist jedoch ungewöhnlich.

Um Starbreeze war es seit der Insolvenzmeldung 2018 eher still. Zuletzt suchte sich das Unternehmen noch Plaion als Publishing-Partner für ihr eigenes, 2023 erscheinendes Spiel "Payday 3".

"The Tribe Must Survive" soll ein Survival-Roguelite-Spiel in einem Lovecraft-angelehnten Universum werden, das für PC erscheint.

"Mit 'The Tribe Must Survive' wollen wir etwas wirklich Frisches und Einzigartiges bieten", sagt Simon Mittrücker von Walking Tree Games. "Ein großer Teil davon ist die Förderung einer Community, die das Spiel mit Feedback und Ideen unterstützt. Starbreeze hat eine großartige Historie bei der Entwicklung herausragender IP, dem Aufbau großer Communities und dem erfolgreichen Betrieb von Games-as-a-Service, was sie zum idealen Partner für 'The Tribe Must Survive' macht."

"Wir freuen uns, diese Reise zusammen mit Walking Tree Games anzutreten, um unser Third-Party-Publishing neu zu starten", sagt Staffan Nyström, VP Publishing bei Starbreeze. "Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, die richtigen Spiele für unsere Community zu veröffentlichen. Indem wir unsere Expertise nutzen, unsere spezifischen Publishing-Fähigkeiten einsetzen und unser Spieleportfolio erweitern, werden wir unsere Community vergrößern und Starbreeze's zukünftige Reichweite stärken."

Pascal Wagner