Bundesregierung ernennt Michael Kellner zum Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft

Neuer Ansprechpartner der Bundesregierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft ist Michael Kellner, der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Darauf haben sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geeinigt.

Als stellvertretender Ansprechpartner für die Branche soll Andreas Görgen, Amtschef bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, fungieren. Mit der Bestellung eines Ansprechpartners für die Branche setzt die Bundesregierung einen Auftrag des Koalitionsvertrags um.

"Die Kultur- und Kreativwirtschaft liegt mir persönlich sehr am Herzen", sagt Michael Kellner: "Ich freue mich daher sehr, für die Branche Ansprechpartner zu sein. Ich sehe es als meine Aufgabe, für die Belange der Branche ein offenes Ohr zu haben - gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten. Zudem ist mir wichtig, die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft und ihre Impulsgeberfunktion für anderen Wirtschaftszweige sichtbarer zu machen."

Andreas Görgen sieht die Bestellung eines Ansprechpartners als "wichtiges Signal" in und für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland. "Diese Bundesregierung sieht und hört eure Interessen und Anliegen, macht den Dialog direkter und effektiver. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit Michael Kellner und den Austausch mit der Branche" so Görgen.

Die Bestellung des Ansprechpartners der Bundesregierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft unterstreiche die "besondere Bedeutung dieser Branche", heißt es aus Berlin. Demnach soll der Ansprechpartner "insbesondere den Austausch mit der Kultur- und Kreativwirtschaft und ihren Akteurinnen und Akteuren führen". Zudem soll er "in Ergänzung der zuständigen Fachministerien die Bundesregierung in Belangen der Kultur- und Kreativwirtschaft" repräsentieren und sei "zusätzliche Kontaktstelle für die Anliegen der Branche und ihrer Verbände".