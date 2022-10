Erste asiatische DreamHack 2023 in Japan

Die ESL Faceit Group und Sony Music Entertainment verbünden sich, um 2023 die erste DreamHack auf dem asiatischen Kontinent in Japan abzuhalten. Das Event wird mehr als Turniere bieten: Mit Sonys IPs und einer japanischen Musik-Agentur soll das E-Sport-Wochenende Festivalcharakter bekommen.

Wie die ESL Faceit Group und Sony Music Entertainment kollaborativ ankündigen, bringen sie 2023 die DreamHack gemeinsam nach Japan. Die DreamHack Japan wird damit die erste DreamHack, die auf dem japanischen Kontinent stattfindet. Neben der üblichen eSports-Turniere soll die DreamHack Japan als "immersive Gaming-Lifestyle-Experience" an einem 24-Stunden-Wochenende auch Konzerte, Streamingpartnerschaften, Gaming-Ausstellungen, Cosplay und mehr mitbringen. Ein Fokus liegt auf den IPs von Sony Music Interactive, die mit Animes, Musik, VTubern und Technologie vor Ort sind werden. Teil des Organisationsteams ist außerdem Starbase Inc, eine japanische Eventagentur, die sich auf Artist Management und Eventorganisation in der Musikbranche spezialisiert. Als Sponsoren sind bereits Intel und Monster Energy bestätigt.

Das exakte Datum und der Austragungsort der DreamHack Japan sind noch nicht bekannt und sollen in einer späteren Pressemeldung verkündet werden.

"Wir freuen uns sehr, Sony Music Entertainment und die japanischen Gamer:innen in unserer wachsenden, globalen Community willkommen zu heißen", sagt Shahin Zarrabi, VP of Strategy & Growth bei DreamHack. "Die Partnerschaft ermöglicht es uns, das geistige Eigentum von Sony Music Entertainment in verschiedenen Branchen mit unserem 24-Stunden-Festivalwochenende zu kombinieren, bei dem sich alles um Gaming dreht. Gemeinsam werden wir eine neue, elektrisierende Unterhaltungskultur aufbauen, die alle Besucher:innen erleben können."

"Wir freuen uns sehr, die DreamHack in Japan zu veranstalten, die bei esports-Fans auf der ganzen Welt sehr beliebt ist, und wir freuen uns darauf, unsere Unterhaltungsinhalte, auf die wir uns spezialisiert haben, wie esports, Musik, Gaming, Animation usw., zur Verfügung zu stellen, um die beste DreamHack der Welt zu schaffen", sagt Tsutomu Noguchi, SVP Planning and Production, Live Creative Group bei Sony Music Entertainment (Japan) Inc. "Zusammen mit der ESL Faceit Group und dem hochkreativen Team von Starbase hoffen wir, die beste DreamHack der Welt zu schaffen."

Pascal Wagner