Bandai Namco übernimmt Mehrheit von Limbic Entertainment

Seit Februar 2021 ist Bandai Namco am Langener Entwicklungsstudio Limbic Entertainment beteiligt. Nun erhöht der Major seine Anteile und wird Mehrheitsgesellschafter des 2002 gegründeten Studios.

Bandai Namco Europe und Limbic Entertainment schlagen ein neues Kapitel ihrer Zusammenarbeit auf. Beide Unternehmen kamen sich im Februar 2021 näher, als Bandai Namco Europe das Team von Limbic Entertainment mit der Entwicklung zweier neuer, damals noch nicht enthüllter Franchises beauftragte. In diesem Zuge erwarb Bandai Namco Europe auch einen Minderheitsanteil in unbekannter Höhe am Studio. Finanzielle Details wurden damals nicht genannt.

Nun erfolgt jedenfalls der nächste Schritt. Bandai Namco Europe hat weiter Anteile zugekauft und ist nun Mehrheitsgesellschafterin von Limbic Entertainment. Details über Beteiligungshöhe oder Kaufpreis wurden jedoch wieder nicht genannt. Mit "Park Beyond" steht zumindest eines der beiden Projekte fest, das Limbic für Bandai Namco entwickelt.

"Diese Investition ist viel mehr als ein strategischer Schritt für Bandai Namco. Mit Stephan, Alex und ihren Teams teilen wir die gleichen Werte und die Leidenschaft für Spiele. In den letzten 3 Jahren haben wir gemeinsam an der Entwicklung neuer IPs gearbeitet.", kommentiert Arnaud Muller, CEO von Bandai Namco Europe. "Das erste Spiel, "Park Beyond", wird 2023 veröffentlicht, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Diese Investition ist nur die Fortsetzung unserer bestehenden Beziehung und wir werden Limbic dabei helfen, die neue Referenz für Strategie- und Simulationsspiele zu werden."

Stephan Winter, CEO von Limbic, ergänzt: "Wir haben das große Glück mit Bandai Namco einen Partner zu haben, der unsere Ziele, Werte und unser Engagement für die Entwicklung großartiger Titel teilt. Die bisherige Zusammenarbeit hat bereits das Vertrauen und den gegenseitigen Respekt gezeigt, der unsere Beziehung auszeichnet. Die Festigung dieser Bindung gibt uns die Möglichkeit, noch ehrgeiziger zu planen und Limbic Entertainment auf die nächste Stufe zu bringen."

Limbic Entertainment wurde 2002 von Stephan Winter und Alexander Frey gegründet und entwickelte seither über 20 Titel, darunter "Tropico 6", "Memories of Mars" und Titel der Marke "Heroes of Might & Magic".