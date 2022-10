Frances Townsend verlässt Führungsposten bei Activision Blizzard

Frances F. Townsend, die Activision Blizzard 2021 als Executive Vice President for Corporate Affairs beitrat, verlässt ihren Exekutiv-Posten mit sofortiger Wirkung. Sie bleibt jedoch als persönliche Beraterin von CEO Robert "Bobby" Kotick Teil der Firma. Das spiegelt ihre Personalienseite auf der Website von Activision wieder.

Townsend war im Zuge der Klage des US-amerikanischen Department of Fair Employment and Housing wegen sexueller und diskriminierender Belästigung bei Activision Blizzard in die Chefetage gerufen worden und stieß bereits früh auf Widerstand aus den Reihen der Angestellten, auch für ihre Außenkommunikation, die die Sorgen der Angestellten nicht ernst nahm. So bezeichnete sie die Klage gegen Activision Blizzard als "wirklich unverdient und unverantwortlich". Während weitere Klagen folgten, von denen einige noch aktuell sind, andere durch außergerichtliche Vereinbarungen geklärt wurden, forderten aktuelle und ehemalige Mitarbeiter:innen des Publishers in einem offenen Brief ihren Rücktritt als Vorgesetzte des internen Women's Network.

Vor ihrer Anstellung bei Activision Blizzard war sie unter anderem bei Forbes sowie als Homeland Security Advisor unter US-Präsident George W. Bush tätig.