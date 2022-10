The Game Awards finden dieses Jahr wieder vor einem Publikum statt

Die im Dezember stattfindenden The Game Awards finden nach einer dreijährigen Pause wieder vor einem Live-Publikum statt. Der Ticketverkauf beginnt nächsten Monat.

Am 8. Dezember finden die The Game Awards von und mit Geoff Keighley statt. Die Preisverleihung wird nach einer dreijährigen Pause wieder vor einem Live-Publikum stattfinden. Der Ticketverkauf wird am 1. November eröffnet.

The Game Awards werden im Microsoft Theater in Los Angeles stattfinden. Dieses Jahr wird ebenfalls eine neue Kategorie ausgezeichnet. Diese kürt die besten Videospieladaptionen in ein anderes Medium. Die Kategorie umfasst nicht nur Filme und Serien, sondern auch Bücher, Podcasts und andere Medien.

