Games-Releases in Kalenderwoche 40 vom 03. bis 08. Oktober 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Dakar Desert Rally", "Overwatch 2" und "No Man's Sky".

Jede Woche liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

04.10.2022 - "Dakar Desert Rally" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Plaion

"Dakar Desert Rally" ist die größte Off-Road-Rennsimulation der bekannten Reihe. Sie bietet mehrere Modi und lizenzierte Fahrzeuge. Zu den Fahrzeugen zählen Autos, Motorräder, Trucks und Side-by-Side-Vehicles.

04.10.2022 - "Let's Sing Abba" für PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Ravenscourt

ABBA ist zurück auf den Bühnen und Konsolen. Das Spiel umfasst sieben Spielmodi und über 30 Songs der berühmten Band. Optional wird die Retail-Version auch mit zwei Mikrofonen verkauft.

06.10.2022 - "NieR: Automata - The End of YoRHa Edition" für Switch von Square Enix

Das Original ist bereits 2017 für den PC und die PlayStation 4 erschienen und nachträglich auch für andere Plattformen. Jetzt erscheint das hochgelobte Action-RPG aus dem Hause Platinum Games auch auf der Switch. Spieler:innen übernehmen die Rollen von drei Androiden in einer Welt, die von Robotern besiedelt wurde.

7.10.2022 - "No Man's Sky" für PS5 und Switch von Bandai Namco

Das Weltraumabenteuer erscheint nun auch für die PlayStation 5 und die Switch. Ziel ist es, das Zentrum des Universums zu erreichen. Auf dem Weg dahin können Spieler:innen andere Planeten bereisen, erkunden und Basen darauf bauen.

07.10.2022 - "Chaos Double Pack (Chaos: Head Noah / Chaos: Child)" für Switch von Flashpoint Germany

Dieses Bundle enthält zwei Spiele der Chaos-Reihe, "Chaos: Head Noah" und "Chaos: Child". Beide Teile spielen in Shibuya, das einer Wahnvorstellung ähneln soll. Spieler:innen müssen in beiden Teilen einen Serienmordfall lösen und bieten mehrere Story-Pfade und Enden.

07.10.2022 - "LOL Surprise! B.B.s Reisefieber" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Flashpoint Germany

Bis zu vier Spieler:innen können in diesem Spiel ihre eigenen Puppen erstellen, um mit ihnen in Partien anzutreten, die dem Spielkonzept von "Overcooked" ähneln. Spieler:innen können neue Puppen sammeln und designen.

Digital:

04.10.2022 - "Overwatch 2" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Blizzard

Der Hero-Shooter von Blizzard geht in die zweite Runde. Der Nachfolger bietet alle Modi und Held:innen des ersten Teils. Mit dem Launch von "Overwatch 2" wird der Service des ersten Teils eingestellt. Der zweite Teil wird kostenlos erhältlich sein.

05.10.2022 - "Deathverse: Let It Die" für PC von GungHo Online Entertainment

Die Ereignisse dieses Battle Royals finden 100 Jahre nach "Let it Die" statt. 16 Spieler:innen treten auf einer Insel gegeneinander an, aber müssen sich gleichzeitig mit den Jäger:innen auseinandersetzen, die es auf die abgesehen haben. Das Spiel wird von Supertrick Inc, der originalen Grasshopper Manufacture, aber ohne Beteiligung von Goichi Suda entwickelt.

07.10.2022 - "Endless Memories" für Switch von Homunculus Games

Spieler:innen erkunden in diesem Action-Adventure die Welt der Träume. Die 2D-Level bieten eine non-lineare Progression. Die Kämpfe und das Erkunden erinnern dabei stark an die Titel der Castlevania-Reihe.

Adriano D'Adamo