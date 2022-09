"World of Warcraft: Dragonflight" erscheint Ende November

Das MMORPG "World of Warcraft" erhält mit "Dragonflight" nächsten Monat eine neue Erweiterung. Diese erscheint am 29. November. Die Erweiterung umfasst neue Gebiete, wie die Dracheninseln, aber auch die Klasse der Dracthyr. Diese Klasse kann zwischen einer humanoiden und drachenähnlichen Form wechseln. Ebenfalls wird es möglich sein, einen von vier anpassbaren Drachen zu reiten und mit ihnen durch die Luft zu fliegen.

Erst vor kurzem erschien mit "Wrath of the Lich King" eine Erweiterung für "World of Warcraft Classic". "Wrath of the Lich King" war die zweite Erweiterung für "World of Warcraft" und wurde 2008 veröffentlicht.

Adriano D'Adamo