Fusion Campus zu HR und Gaming in Düsseldorf angekündigt

Am 27. Oktober findet der zweite Fusion Campus des German Center of Games Competence, der Wirtschaftsförderung Düsseldorf und Ubisoft Blue Byte statt. Thema ist HR im Gaming und Gamificiation in HR, die Anmeldung ist kostenlos möglich.

Mit dem Fusion Campus zum Thema "Gaming goes Industry: Personalentwicklung - vom Recruiting bis zum Employer Branding" gießen das German Center of Games Competence und die Wirtschaftsförderung Düsseldorf, unterstützt von Ubisoft Blue Byte, die Vernetzung zwischen Gamingbranche und anderen Wirtschaftszweigen in ein Fortbildungsevent. Der Fusion Campus ist die zweite Iteration des Events, das im letzten Jahrvon Armin Laschet eröffnet wurde. Am 27. Oktober ab 17 Uhr konzentriert sich der Fusion Campus 2022 nun auf HR und seine Gamification-Pontenziale, aber auch auf HR in der Games-Entwicklung.

Das Event findet in Person in der Luise-Rainer-Straße 7 in Düsseldorf statt, die Anmeldung ist kostenlos.