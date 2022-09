Bewerbungsphase für NRW-Stipendienprogramm startet

Mehr als 200 Medienunternehmen haben bereits am Stipendienprogramm des Mediengründerzentrums NRW teilgenommen, nun startet die Bewerbungsphase für die nächstjährige Auflage. Ab 1. Oktober haben Mediengründer:innen aus den Bereichen Film, TV, Werbung, Neue Medien und Games die Gelegenheit, sich für MGZstart 2023 zu bewerben, ab diesem Zeitpunkt finden sich alle Bewerbungsinformationen unter diesem Link.

Während der Bewerbungsphase, die bis 30. November 2022 läuft, werden insgesamt dtrei Informationsveranstaltungen angeboten: Am 13. Oktober und 2. November in Präsenz in Köln und am 22. November online.

Das Programm bietet neben einem Betriebskostenzuschuss eine umfassende Qualifizierung und Professionalisierung in der Gründungsphase. Seminare, individuelle Coachings, ein Mentoring sowie der Zugang zu einem starken Branchennetzwerk sind die wesentlichen Bausteine des Programms.