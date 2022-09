Petra Olschowski als Ministerin vereidigt

Als Nachfolgerin ihrer Parteikollegin Theresia Bauer, die in ihrer Heimatstadt Heidelberg Oberbürgermeisterin werden will, ist die Grünen-Politikerin Petra Olschowski im Stuttgarter Landtag als neue Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst vereidigt worden. Olschowski war in diesem Ministerium bis dato als Staatssekretärin tätig gewesen; als ihr Nachfolger erhielt der bisherige Regierungssprecher der Landesregierung Baden-Württemberg, Arne Braun, ebenfalls seine Ernennungsurkunde und tritt sein Amt damit ab sofort an.

"Zunächst wird es darum gehen, dass wir Studierende, Hochschulen und Kultur­einrich­tungen gut durch Herbst und Winter bringen - ohne Schließungen", skizzierte Olschowski die Herausforderungen für die ersten Wochen und Monate ihrer Amtszeit.

Der neue Staatssekretär Arne Braun betonte heute im Stuttgarter Landtag: "Kein Zweifel: Kultur gehört zur Grundversorgung. Es ist unser gemeinsamer Auftrag, den Zugang zu Kultur in diesen schwierigen Zeiten zu sichern. Dazu gehört das Aufeinander-Zugehen. Deshalb will ich mich zum Start überall im Land von den Kulturmacherinnen und Machern informieren, inspirieren, begeistern lassen."