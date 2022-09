Gamestate eröffnet morgen mit Presseevent in Berlin

Die Arcade-Freizeitwelt Gamestate feiert am morgigen Donnerstag große Neueröffnung im The Playce am Potsdamer Platz in Berlin. Mit 1.100 Quadratmetern ist die Arcade dann die größte der 12 Gamestate-Locations in Europa. Zur Eröffnung wird zudem ein Presserundgang durch die Räumlichkeiten abgehalten, bei denen Roel Veltmeijer, CEO des niederländischen Familienunternehmens Veltmeijer Group und Betreiber von Gamestate, sowie Wolfgang Fritze, Country Manager Deutschland, für Gespräche zur Verfügung stehen. Am Abend findet zudem eine VIP-Eröffnungsparty statt, zu der Berliner Sternchen wie Sheraldo Becker und weitere, noch nicht näher benannte Influencer:innen angekündigt sind.

Journalist:innen, die am Rundgang teilnehmen und von der Eröffnung berichten wollen, können sich beim Team der Gamestate via E-Mail unter an gamestate-berlin@markengold.de oder telefonisch unter 030 - 21 91 59 60 anmelden. Beginn des Events ist um 17 Uhr.

Im neu umgebauten The Playce, dem ehemaligen Potsdamer-Platz-Arkaden-Kaufhaus, ist das Gamestate nicht das einzige Geschäft mit Gaming-Bezug. Erst kürzlich eröffnete dort die erst zweite permanente Verkaufsfläche der Pokémon Company in Deutschland.

Pascal Wagner