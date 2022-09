Bandai Namco Europe startet eigenes Game Music Label

Wie der japanische Publisher Bandai Namco heute via Pressemeldung bekanntgab, launcht die europäische Sektion das Musiklabel Bandai Namco Game Music. Über das Label spielt Bandai Namco die Soundtracks ausgewählter Videospiele aus, die dann über diverse Streamingdienste wie Spotify, YouTube Music, Napster und Tidal, aber auch über iTunes digital käuflich erhältlich sein werden. Anfang des Monats hatte Bandai Namco bereit den 67 Tracks umfassenden Soundtrack zu "Elden Ring" veröffentlicht, der nun unter dem neuen Musiklabel firmiert. Heute kam der Soundtrack zu "Tales of Arise" dazu, der von "Tales of"-Serienveteran und "Dark Souls"-Komponisten Motoi Sakuraba geschrieben wurde und 129 Tracks umfasst.

"Seit den ersten Videospielen und in der gesamten Geschichte der Branche war die Musik immer ein zentraler Bestandteil des Spielerlebnisses. Die Musik sorgte dafür, dass die Erinnerungen an die Spiele länger anhielten, und begleitete die Spieler:innen in ihr tägliches Leben mit tollen Soundtracks, zu denen sie zurückkehren und mit denen sie die Geschichten, die sie spielten, erneut erleben konnten. Wir möchten unsere Fans nicht nur mit Spielen erfreuen und haben uns daher entschlossen, die Videospielmusik so vielen Hörer:innen wie möglich zugänglich zu machen, indem wir zwei digitale Alben mit Hintergrundmusik für Spiele veröffentlichen," so der Text der Pressemeldung zur Motivation hinter der Labelgründung. Das eigens gegründete Label deutet darauf hin, dass es nicht bei den beiden derzeit verfügbaren Alben bleiben wird.

Pascal Wagner