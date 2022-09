People Can Fly und Take-Two Interactive wollen Publishing-Deal auflösen

Take-Two Interactive und People Can Fly werden wohl getrennte Wege gehen und ihre Zusammenarbeit an einer neuen Action-Adventure-Marke beenden, die derzeit unter dem Namen "Project Dagger" entwickelt wird. Da Take-Two eine Buy-out-Option nicht ziehen will, bleiben die Markenrechte bei People Can Fly, wo man ab 2024 verstärkt ins Self-Publishing gehen will.

Die Zusammenarbeit des polnischen Entwicklungsstudios People Can Fly und des US-Publishers Take-Two Interative steht vor dem Aus. Wie People Can Fly mitteilt, habe man von Take-Two eine Absichtserklärung erhalten, die Zusammenarbeit zu "Project Dagger" zu beenden. Bei dem Spiel handelt es sich um eine neue, nicht final benannte Action-Adventure-IP, die sich seit zwei Jahren in der New-Yorker-Niederlassung von People Can Fly in Entwicklung befindet. Die Trennung soll im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen.

Laut People Can Fly habe Take-Two nicht erklärt, eine vereinbarte Buy-out-Option für die Markenrechte zu ziehen. Das Unternehmen geht deshalb davon aus, "Projekt Dagger" in Eigenregie weiterzuentwickeln. People Can Fly will nach eigenen Angaben ab 2024 verstärkt im Self-Publishing agieren. Allerdings bedeutet das nicht, dass man nicht auch zusätzlich Auftragsentwicklungen für Publisher übernimmt. Erklärtes Ziel ist ein Output von einem Spiel jährlich, das entweder in Eigenregie vermarktet wird oder für einen Publisher produziert wurde.

Im Fall "Projekt Dagger" wird People Can Fly nun investieren. So sei eine Umstellung von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 geplant. Die Nähe zur Unreal Engine hängt auch mit der Vergangenheit des polnischen Studios zusammen. People Can Fly war von 2007 bis zu einem Management-Buy-Out ein Tochterunternehmen von Epic Games und arbeitete auch nach dem MBO an "Fortnite" für Epic Games.

Neben "Project Dagger" befinden sich gerzeit sechs weitere Spiele beim Studio in Entwicklung, wie "Gemini", das in Kooperation mit Square Enix entsteht. People Can Fly entwickelte mit Square Enix bereits den Shooter "Outriders". Weiterhin entwickelt das Studio "Project Bifrost" und "Project Victoria", die es im Self-Publishing vermarkten will. Ebenfalls befinden sich zwei VR-Titel in Entwicklung und "Red" in der Konzept-Phase beim Studio.

Adriano D'Adamo