Epic Games und Autodesk vereinbarten strategische Zusammenarbeit

Die beiden Middleware-Unternehmen Epic Games und Autodesk wollen gemeinsam die Nutzung immersiver 3D-Experiences in Echtzeit beschleunigen. Die Zusammenarbeit ist grundsätzlich Industrie-übergreifend geplant, startet aber im Bereich AEC (Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion). Zum Start ist eine Integration von Twinmotion von Epic für alle Autodesk-Revit-Kunden geplant.

Es ist eine Zusammenarbeit, die mittelfristig auch Auswirkungen auf die Gestaltung von Games haben wird. Autodesk und Epic Games gaben nun eine strategische Kooperation bekannt. Es gehe darum immersive 3D-Experiencen in Echtzeit voranzubringen, so die beiden Partner. Als ersten Schritt geht es um eine Integration des Tools Twinmotion von Epic Games in das Revit-Tool von Autodesk.

Revit wird vor allem genutzt, um Infrastruktur und Gebäude zu designen. Mit Twinmotion können diese Designs dann mittels Echtzeitrendering dargestellt werden. Geplant sei, dass alle Revit-Kunden mit dem nächsten Release automatisch Twinmotion for Revit nutzen können. Dass die erste Zusammenarbeit sich auf ein Tool für Designer bezieht ist von beiden Firmen gewollt. Zwar sei die Kooperation grundsätzlich industrieübergreifend angelegt, zu Beginn wolle man sich aber auf den Bereich AEC fokussieren, also auf die Kreativsegmente Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion.

"Die Integration von Autodesk Revit und Twinmotion verspricht ein wirklich nahtloses Echtzeit-3D-Erlebnis für Design-Profis", sagt Marc Petit, Vice President, Unreal Engine Ecosystem bei Epic Games. Und Amy Bunszel, Executive Vice President AEC Design bei Autodesk, ergänzt: "Wir wissen, dass unsere Kunden nach mehr Visualisierungs- und Kollaborationserfahrungen durch die erweiterte Realität suchen. Gemeinsam mit Epic Games werden wir die Möglichkeiten erweitern. In immersiven Umgebungen können Designer ihren Projektteams und Kunden mit beispiellosem Realismus vermitteln, wie Projekte nach ihrer Fertigstellung aussehen und sich anfühlen werden, um bessere Entscheidungen und Ergebnisse zu erzielen."

Eine Erweiterung der strategischen Partnerschaft speziell auf den Bereich M&E (Media und Entertainment) ist jedoch geplant. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit längerem auf verschiedenen Ebenen zusammen und sind beide auch Teil des Metaverse Standards Forum. In einem Blogbeitrag zum Thema zeigte Epic indes auf, welche Möglichkeiten sich schon durch die Twinmotion Integration ergeben. Durch das Twinmotion Importer Plugin ließen sich nämlich die konstruierten Inhalte leicht in die Unreal Engine integrieren wodurch sich dann zahlreiche kreative Optionen zu Nutzung ergeben.